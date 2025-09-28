Mateo Chávez ingresó de cambio en derrota de AZ Alkmaar

Mateo Chávez regresó a la actividad con AZ Alkmaar, pero su equipo perdió el invicto en la Eredivisie este domingo en la Jornada 7 de la liga contra NEC Nijmegen. El equipo del mexicano, además, finalizó con un hombre menos por la expulsión de Jordy Clasie.

Después de cuatro partidos sin minutos, Mateo ingresó de cambio en el compromiso de este día en el Goffertstadion. Pero aunque tuvo una actuación decente, no pudo evitar el descalabro 2-1 de su equipo, que con ello cae al quinto puesto de la clasificación.

AZ cayó en su visita a NEC | X: @necnijmegen

Así fue la derrota de AZ Alkmaar de Mateo Chávez

NEC llegó a este compromiso con una racha de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, aprovechó la localía para poner fin al mal paso y al minuto 26, Basar Önal abrió el marcador, ventaja que el equipo de casa mantuvo hasta el descanso.

Para la reanudación, los visitantes encontraron un respiro con el tanto de Ibrahim Sadiq al minuto 60. Tras eso, Chávez ingresó al 64' en lugar de Mees de Wit. Para mala fortuna del exjugador de Chivas, al 79' el equipo local retomó la ventaja por medio de Dirk Proper.

NEC aprovechó la localía para reencontrarse con el triunfo | X: @necnijmegen

AZ ni siquiera pudo aspirar a un cardiaco empate sobre el final, ya que al 85' perdió a Clasie por doble amarilla. Con ello se selló el tercer encuentro al hilo sin victoria para el equipo de Mateo, luego de dos empates consecutivos antes de esta derrota.

En cuanto a Chávez, según Sofascore, ganó tres de cinco duelos individuales, recibió una falta y tocó el balón en 27 ocasiones. Su precisión de pases, de acuerdo con la misma fuente, fue de 59 por ciento, con diez de 17 completados.

NEC le quitó el invicto a AZ | X: @necnijmegen

¿Cuándo es el siguiente partido de Mateo Chávez y AZ Alkmaar?

Después de este compromiso, los dirigidos por Maarten Martens tendrán partido de la Conference League. Los neerlandeses visitarán a AEK Larnaca de Chipre, el jueves 2 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que su siguiente juego de la Eredivisie será el domingo 5 a las 8:45 horas, en el AFAS Stadion, contra Telstar, que marcha en la parte baja de la clasificación, en la lucha por no descender.

NEC se impuso en casa contra AZ | X: @necnijmegen