Así fue la brutal asistencia de Rodrigo Huescas en la victoria de Copenhague

David Torrijos Alcántara
27 de Septiembre de 2025

Rodrigo Huescas brilla con el Copenhague, esta vez con una asistencia para el segundo gol del club danés. El mexicano se llevó las ovaciones y aplausos por su calidad en el centro a Robert Silva, quien anotó doblete para darle el triunfo de 2 a 1 sobre Sønderjyske Fodbold.

Así fue la asistencia de Huescas con Copenhague 

Huescas apareció en el sector derecho y puso un centro preciso que Robert Silva pescó, para darse la media vuelta y disparar para mandar el balón al ángulo, sin opciones para el arquero rival.

Con ello, Rodrigo Huescas llega a siete aportaciones de gol entre su club y Selección Mexicana, una marca importante al considerar su posición, además de que lo consolida como un elemento esencial para su club.

Robert Silva también fue el anotador del primer tanto al minuto 29, pero pese al susto que Magnus Jensen provocó con el descuento al 82', Copenhague se quedó con el triunfo y es líder de la tabla con 20 unidades.

El liderato en la Superliga de Dinamarca es peleado, ya que Copenhague tiene 20 puntos, mientras que sus perseguidores, AGF y Midtjylland, tienen 20 y 18 unidades respectivamente, con un partido menos.

¿Cuál es el próximo partido de Copenhague de Rodrigo Huescas? 

Copenhague se lleva una victoria que los motiva a afrontar su siguiente duelo ante Qarabag en la UEFA Champions League. Posteriormente se verán las caras con Midtjylland en la Superliga.

Huescas suma regularidad en Europa y su rendimiento le abre la puerta para seguir siendo considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana, donde ya se ha convertido en un jugador recurrente.

El futbolista procedente de Cruz Azul se consolida como una de las promesas mexicanas con mayor proyección en el futbol europeo, destacando no solo por su aporte ofensivo, sino también por su dinámica en el costado derecho.

