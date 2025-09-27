¡Gigante moribundo! Brentford da la campanada y derrota a Manchester United

La Premier League dejó unos de los resultados más sorprendentes en el comienzo de la Jornada 6. Brentford hizo del Gtech Community Stadium una auténtica fortaleza y derrotó al Manchester United 3-1, en un partido que quedó marcado por el error de Bruno Fernandes.

El cuadro de las Abejas comenzó con una presión alta y asfixiante en el medio campo de los Red Devils, sin embargo, fueron los visitantes quienes tuvieron la primera ocasión de peligro. Benjamin Šeško estuvo apunto de recibir un balón dentro del área, pero la defensa local cortó de una manera impresionante.

No obstante, el primer tanto del partido llegó gracias a otra gran intervención defensiva. El conjunto de Mánchester atacó, pero no fue suficiente. Por su parte, Igor Tiago recibió un balón largo de su propia defensa y, con una gran jugada y una exquisita técnica individual, dejó entrar la pelota y de primera batió a Altay Bayındır, quien sólo fue un espectador más del primer gol al 8.

Acciones del partido | AP

El tanto de las Abejas marcó una revolución en el equipo local, quienes intentaron a toda costa tener la posesión del balón. Al minuto 17, Bayındır sacó un gran remate por parte de Sepp van den Berg, quien aprovechó la falta de coordinación de la defensa del United y remató completamente solo de cabeza.

Sin embargo, el segundo gol cayó gracias al autor del primero. Igor aprovechó un rechace de Bayındır y remató completamente a placer al 20’, para aumentar la ventaja a dos goles y hacer más gloriosa su tarde. Aunque, la respuesta de los Red Devils llegó pronto y producto de su jugador más activo en ataque.

Al minuto 25, Šeško logró derribar el arco imbatido de Caoimhín Kelleher, quien salió de manera en un centro de Bryan Mbeumo. El arquero irlandés dejó vivo el balón y Benjamin tuvo dos remates, que aunque falló en dos ocasiones gracias a las intervenciones del arquero, terminó por marcar el primero del Manchester United.

Matheus Cunha fue el jugador más activo del cuadro visitante en la primera mitad, por lo mucho que generó, aunque con poco peligro. El brasileño tuvo una gran jugada al 36', pero la defensa de las Abejas tapó su disparo.

Acciones del partido | AP

¿Remontada en la segunda mitad?

Pese a que en los primeros minutos del segundo tiempo los visitantes tuvieron control del partido, no fueron capaces de hacer daño. Al minuto 62, el Brentford recuperó el control del balón y volvió a dejar en evidencia la parte baja del Manchester United, quien solamente resistió por las grandes atajadas del arquero turco.

Sin embargo, en los últimos 20 minutos, el partido se abrió y con ello la esperanza del Manchester United. Bryan Mbeumo sufrió una falta en el área grande, lo que provocó un penal que era el empate para los Red Devils.

Acciones del partido | AP

Catástrofe con sabor lusitana

Bruno Fernandes tomó el balón y con una mirada serena intentó intimidar a Kelleher, acción que fue inútil. El lusitano disparó de forma endeble al palo izquierdo y el arquero británico adivinó y rechazó, lo que impidió el empate de los Red Devils.

La tragedia del Manchester United terminó con el tercer gol del Brentford. El equipo local resistió los ataques de los Red Devils en los últimos minutos, sin embargo, un contragolpe fulminante en el agregado, con una gran definición de Mathias Jensen, terminó por ser la hecatombe en el conjunto visitante.

Victoria y sorpresa | AP