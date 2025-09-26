Cole Palmer estará de dos a tres semanas fuera; se suma a la lista de lesionados de Chelsea

Hirieron al Orgullo de Londres. Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, confirmó que Cole Palmer sufrió una lesión en la ingle, por lo que estará fuera de dos a tres semanas, para evitar complicaciones mayores.

"Queremos ser prudentes para que la molestia no se convierta en un problema más serio. Palmer parará durante este periodo y después evaluaremos si está listo para volver al cien por ciento", comentó el entrenador Blue en conferencia de prensa previo al duelo ante Brighton.

Cole Palmer | AP

¿Qué partidos se perderá Cole Palmer?

Con la confirmación de su ausencia por un par de semanas, el talentoso volante inglés se perdería una cantidad de encuentros importantes. Los primeros dos choques serán ante Brighton y un implacable Liverpool, equipo que marcha como el primer lugar en Premier League.

De igual forma, 'Cold' Palmer se perderá el encuentro de Champions League ante Benfica, partido que marcará el regreso de José Mourinho a la Copa de Campeones. El posible regreso del británico podría ser después de la Fecha FIFA de octubre, ante Nottingham Forest.

La lista de lesionados del Chelsea

Con la lesión de Cole Palmer, el Orgullo de Londres sumó un jugador más a su larga lista de lesionados en la actual campaña. Entre los futbolistas lastimados más destacados están: Wesley Fofana, Levi Colwill, entre otros.

Alternativas ante la falta de Palmer

En su conferencia de prensa, el entrenador italiano añadió que la falta de Palmer es importante, sin embargo, encontrarán la manera de suplirlo. "Con Cole somos mejores, pero seguiremos jugando con once y encontraremos otra forma de competir. Ya el año pasado tuvimos ausencias importantes y supimos reaccionar".

Uno de los jugadores del Chelsea que cuenta con un perfil similar al del inglés es Facundo Buonanotte. Sin embargo, Maresca también añadió que utilizará a distintos jugadores en cuestión del planteamiento táctico.

