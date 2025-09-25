Gilberto Mora apunta a ya no jugar en en las Selecciones Inferiores y sólo jugar con la Mayor

A días de arrancar la Copa del Mundo Sub 20 que se disputará en Chile, los reflectores en la Selección Mexicana se van sobre Gilberto Mora. Aunque no es el jugador que más minutos suma en Primera División ni el mejor valuado, es el futbolista con mayor proyección y que no solo aspira a jugar en este Mundial, sino que también apunta a estar presente en 2026 con la Selección Mayor de Javier Aguirre.

Con apenas 41 partidos en Primera División, el juvenil de los Xolos ha ‘maravillado’ en el futbol mexicano. Además de sus actuaciones con el equipo fronterizo, Mora también se ha destacado en la Selección Mexicana de Javier Aguirre en la última Copa Oro. Ante esto, en el entorno del Tricolor ya no se le considera como un jugador de categorías inferiores, sino como alguien consolidado en la Mayor.

Se alista para el mundial sub 20 | IMAGO7

En entrevista para RÉCORD, Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores, admitió que lo que pase con Gilberto Mora en el Tricolor ya depende más de Javier Aguirre. Todo esto debido a que el ‘Vasco’ ya lo considera uno de los jugadores que apuntan a estar en la Copa del Mundo de 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

“Es parte de la Selección Mayor, me puse de acuerdo con el entrenador de la posibilidad de jugar con la Sub 20, me dijo que sí y después veremos, porque ahora sí no es una decisión de juveniles, ya es una decisión de la Selección Mayor lo que pase con él”, comentó Lillini para RÉCORD. Y aunque las posibilidades de su presencia en el Mundial Sub 17 son escasas, Gilberto podría convertirse en el único mexicano en disputar tres Copa del Mundo en menos de un año.

Destacó al joven futbolista | IMAGO7

Aún con 16 años de edad, Gilberto ya tuvo la oportunidad de estar en instancias definitivas con la Selección Mexicana, pues fue clave en la Semifinal y Final de la última Copa Oro en la que se coronó México. Sin embargo, en clubes aún no ha estado en situaciones de presión con Tijuana. Ante esto, Andrés Lillini mencionó que lo ideal es que permanezca en Xolos, pues el entorno que se ha creado en el equipo para su desarrollo es el ideal para el jugador que todavía “es un niño”.

“Yo conociéndolo, porque estoy muy en contacto con ellos, diría que se quede en Xolos. En Xolos lo cuidan, el ambiente que le crean es muy bueno, juega en Primera División, el técnico lo admira, lo pone. Se que tienen un plan de desarrollo para Gilberto, yo creo que lo mejor es que él continúe ahí en su atmósfera, en su casa, con sus padres. Es un niño”, dijo.

Podría dejar a las inferiores | IMAGO7

Sobre que lo hace destacar a tan corta edad, Lillini explicó para RÉCORD que la manera de ver el futbol por parte de Gilberto Mora es única. Aunque quiso ser cauteloso, el argentino admitió que el jugador de Xolos parece un jugador experimentado dentro del terreno de juego, algo que lo hace especial para alguien de su edad.

“Yo creo que el como entiende el futbol. Es un chico que entiende el futbol como alguien que ha jugado 50 partidos en Primera División, eso lo destaca a edades tempranas. No me arriesgaría a decir que ya es un jugador de Primera División y decir que es un crack y esas cosas, yo soy de ir muy despacio en esas situaciones, hay que llevarlo de a poco. Claro que tuvo procesos que se ha saltado, como muchos otros, pero para mí todavía es un juvenil que tuvo oportunidades, no es alguien que esté consolidado”, concluyó.

Espera paciencia con el joven | IMAGO7



¿CUÁNTOS PARTIDOS TIENE GILBERTO MORA EN PRIMERA DIVISIÓN?

Tras debutar en Liga MX con apenas 15 años, Gilberto Mora suma 41 partidos en Primera División, todos con la camiseta de Xolos de Tijuana. En estos encuentros, el juvenil acumula 2,252 minutos de acción, con siete goles anotados y dos asistencias.

GILBERTO MORA EN LA SELECCIÓN MEXICANA

Sus actuaciones en Xolos de Tijuana lo han llevado a ser considerado por Javier Aguirre en la Selección Mayor. Previo a la Copa Oro, el futbolista de 16 años ya había sido convocado para duelos amistosos. Sin embargo, su primera oportunidad se dio en instancias definitivas en el certamen de CONCACAF.

Mora debutó con el Tricolor en un partido oficial durante los Cuartos de Final de Copa Oro y como titular. En dicho encuentro, Gilberto disputó 73 minutos y dejó sensaciones positivas. Dicho accionar lo llevó a repetir en el once inicial tanto en las Semifinales como en la Final, duelos en los que registró un pase a gol.