Mundial Sub-20 en Chile: Los partidos a seguir de la Fase de Grupos

El Mundial Sub-20 Chile 2025 está a punto de arrancar y promete emociones intensas desde la Fase de Grupos. México hará su debut este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas frente a la poderosa Selección de Brasil, en un duelo que genera altas expectativas.

EL GRUPO DEL “TRI”

El equipo mexicano compartirá el Grupo C con rivales de gran nivel. Después de enfrentar a Brasil, el “Tricolor” se medirá ante España el 1 de octubre, y cerrará la fase de grupos contra Marruecos el 4 de octubre.

Están en el grupo de la muerte | IMAGO7

LOS JUEGOS QUE NO TE PUEDER PERDER

Pero no solo los partidos del grupo de México llaman la atención. La Fase de Grupos tendrá enfrentamientos imperdibles que podrían marcar el rumbo del torneo, como el Estados Unidos vs Francia en la Jornada 2, el Brasil vs España en la Jornada 3, y un clásico de alto voltaje entre Argentina e Italia, también en la tercera jornada.

CALENDARIO FASE FINAL

Octavos de final: del 7 al 9 de octubre

Cuartos de final: 11 y 12 de octubre

Semifinales: 15 de octubre

Partido por el tercer lugar: 18 de octubre

Gran final: 19 de octubre

Todo listo para el torneo | CAPRTURA

Los aficionados mexicanos podrán seguir toda la acción del torneo a través de TUDN, ViX, Canal 5 y Canal 9, que transmitirán los partidos en vivo desde Chile.

Con grandes selecciones, jóvenes promesas y un calendario lleno de choques estelares, el Mundial Sub-20 de Chile 2025 se perfila como uno de los eventos futbolísticos más atractivos del año.

Arranca el torneo | X