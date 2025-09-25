Zayu: ¿Por qué se eligió un Jaguar como mascota de México en el Mundial?

La FIFA presentó oficialmente a las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que se celebrará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. Las figuras elegidas para representar a cada nación son, Zayu, un jaguar mexicano, Maple, un alce canadiense y Clutch, un águila estadounidense.

¿Quién es Zayu y qué representa?

Zayu es la mascota oficial de México para el Mundial 2026. Se trata de un jaguar con que portará el uniforme de México con el número 9, inspirado en uno de los animales más emblemáticos del territorio mexicano.

Según la FIFA, el nombre Zayu significa "unidad", "fortaleza" y "alegría", tres valores que buscan representar el espíritu del país anfitrión. La elección del jaguar no fue casual, el felino es originario de las selvas del sur de México y posee una profunda carga simbólica y cultural en la historia prehispánica de la región.

Jaguar: símbolo sagrado en la historia de Mesoamérica

El jaguar ha sido una figura central desde las culturas mesoamericanas. Civilizaciones como los olmecas, mayas y aztecas lo consideraban un ser sagrado.

Los Mayas asociaban al jaguar con el inframundo y lo veían como un ser capaz de transitar entre la luz y la oscuridad. Por su parte, los Aztecas, fundaron órdenes militares como los guerreros jaguar, una élite de combatientes admirados por su valentía. Solo los reyes podían vestir pieles de jaguar.

El jaguar no solo simbolizaba poder y agilidad, sino también un nahual: una especie de alter ego protector de los líderes. Por ello, su figura se relacionaba con los dioses, los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros más destacados.

Hoy en día el jaguar es una de las especies más emblemáticas en México y, aunque no es el animal nacional (águila real), el felino sigue siendo emblema mexicano.

La elección de Zayu: patrimonio natural y cultural

La FIFA explicó que el jaguar fue seleccionado para representar a México por ser un animal emblemático del país, además de reflejar su dinamismo, tradición ancestral y conexión con la naturaleza.