Zayu, la mascota que tendrá México para el Mundial 2026

Con la Copa del Mundo 2026 a meses de iniciar, la FIFA ya pone emoción entre los aficionados, con algunos detalles sobre la celebración del torneo de futbol en México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, dieron pistas acerca de las mascotas.

Recientemente, la FIFA publicó los nombres de las mascotas, una por cada país. Para Canadá, se llamará Maple y será portero, para Estados Unidos es Clutch y se desempeña como mediocampistas, mientras que para México es Zayu, quien tiene la posición de delantero.

Zayu, la misteriosa mascota de México para el Mundial 2026

En las imágenes, se aprecian rasgos de un felino, con elementos de un jaguar, animal característico de la zona sureste de México. Zayu ya despertó el interés de millones de aficionados y desean conocerlo pronto con mayor detalle.

Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de la #CopaMundialFIFA 2026! 🙌 pic.twitter.com/VRnVHyG0sW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 24, 2025

Por ahora, no hay información sobre cuándo se conocerán por completo las mascotas del Mundial Norteamérica 2026; podría ser en próximas semanas, o bien hasta el sorteo de la Fase de Grupos, mismo que se celebrará el viernes 5 de diciembre.

¿Cuáles fueron las mascotas de México en los Mundiales 70 y 86?

México será sede de un Mundial por tercera ocasión en la historia, por ende, anteriormente han tenido mascotas para sacar a relucir el ambiente del país y otras características que lo identifican. En 1970, optaron por un niño robusto y con sombrero de paja, al cual llamaron Juanito, y fue diseñado por Juan González Martínez.

Para 1986, la mascota elegida fue Pique, quien tenía una vestimenta similar a Juanito, pero se trataba de un chile jalapeño con bigote, además de una playera de la Selección Mexicana. Esta obra fue anónima, pero es la favorita de muchos aficionados.

Pique, mascota de México 86 | X: CAPTURA

Con Zayu, las expectativas de los aficionados se elevaron, especialmente por las mascotas de otros Mundiales, las cuales fueron queridas por su originalidad. Además, con casi 40 años de distancia, se espera una evolución con el diseño.

La revelación oficial de Zayu y sus compañeros Clutch y Maple marcará un momento especial rumbo al Mundial 2026, pues las mascotas se han convertido en símbolos culturales que acompañan cada edición y generan identidad entre los aficionados de todo el planeta.

Juanito, mascota de México 70 | X: CAPTURA