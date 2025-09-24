Hugo Ekitike de Liverpool se disculpa por festejo que le valió tarjeta roja y suspensión

Hugo Ekitike se disculpó con los hinchas de Liverpool por ser expulsado tras celebrar su gol de la victoria contra Southampton en la Copa de la Liga Inglesa el martes. El delantero de 23 años ya había recibido una tarjeta amarilla por desacato tras entrar como suplente en el descanso.

El técnico Arne Slot describió las acciones del delantero francés como "innecesarias" y "estúpidas". Destacó que desde la primera amonestación fue un error del jugador.

"¿Innecesario? Sí. Y fue estúpido. La primera ya fue innecesaria y, hasta cierto punto, estúpida, ya que tienes que controlar tus emociones", expresó Slot. "Le dije que si marcas en la Final de la Champions League a los 87 minutos después de superar a tres jugadores y meterla en el ángulo, tal vez lo entendería. Él es como, 'Esto es todo sobre mí, ¿qué hice?'".

“Pero soy chapado a la antigua, tengo 47 años y soy viejo. Nunca jugué a este nivel, pero marqué algunos goles y si hubiera marcado un gol así, me habría dado la vuelta y habría caminado hacia Federico Chiesa y le habría dicho, ‘Este gol es tuyo, no mío'", añadió el estratega de los Reds.

Ekitike pide disculpas por su celebración

Por su parte, el jugador reconoció su error y pidió perdón a toda la comunidad, aficionados y compañeros de Liverpool, por medio de un mensaje en redes sociales. "La emoción me superó esta noche. Mis disculpas a toda la familia Red", publicó en Instagram después del encuentro.

Ekitike se perderá el partido de la Premier League contra Crystal Palace el sábado como resultado de haber sido expulsado por quitarse la camiseta mientras celebraba el gol a los 85 minutos del triunfo 2-1 en el torneo de copa.

Ese gol fue su quinto en ocho partidos para Liverpool después de unirse al campeón de la Premier procedente de Eintracht Frankfurt por 93,5 millones de dólares en julio.

¿Cuándo juega Liverpool?

El partido de los Reds contra Crystal Palace en Selhurst Park está programado para el sábado 27 de septiembre a las 8:00 horas (tiempo del centro de México). Después de dicho encuentro, Liverpool viajará a Estambul para medirse ante Galatasaray en RAMS Park el martes 30 de septiembre a las 13:00 horas en la Jornada 2 de la Champions League.

