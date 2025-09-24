Asaltan la casa del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, y roban 100.000 euros en joyas y relojes

La casa del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, fue asaltada por un grupo de ladrones que se llevaron un botín estimado en 100.000 euros en joyas y relojes, informaron este martes diversos medios lusos.

Roberto Martínez festeja título | X: @selecaoportugal

¿Qué pasó con la casa de Roberto Martínez?

De acuerdo con la cadena CNN Portugal, los delincuentes ingresaron a la vivienda, ubicada en la exclusiva zona de Cascais, en las afueras de Lisboa, a través de la cocina. Hasta el momento no se ha informado si el técnico o su familia se encontraban dentro del inmueble al momento del robo.

Por su parte, el medio SIC Notícias detalló que los asaltantes rompieron una ventana para poder acceder al interior de la residencia, lo que sugiere que el robo fue planificado y ejecutado con rapidez.

Las autoridades portuguesas ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Hasta ahora no se ha revelado si existen sospechosos o si las cámaras de seguridad pudieron captar imágenes que ayuden a identificar a los ladrones.

Martínez con Nations League | X: @selecaoportugal

¿Cómo ha sido el paso de Roberto Martínez en Portugal?

Roberto Martínez, de 52 años, asumió el cargo de seleccionador nacional de Portugal en enero de 2023, tras su paso por el banquillo de Bélgica. Desde entonces, ha trabajado en la renovación del equipo con el objetivo de clasificar al conjunto luso al próximo Mundial.

El técnico español se encuentra actualmente concentrado en la preparación de los próximos compromisos de Portugal rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde enfrentará a Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre, respectivamente.

A pesar del incidente, el trabajo del seleccionador no se ha detenido y la Federación Portuguesa de Futbol ha reiterado su respaldo total al estratega, quien ha logrado consolidar a Portugal como uno de los equipos más competitivos de Europa.

Martínez durante partido de Portugal | X: @selecaoportugal

El robo a la vivienda de Roberto Martínez ha causado impacto en el país, ya que el entrenador es una de las figuras deportivas más reconocidas en el futbol portugués y atraviesa un momento clave en su proyecto al frente de la selección nacional.