Futbol argentino volverá al formato de Liga para 2026; aseguran desde Argentina

El futbol de Argentina no vive su mejor momento y tras constantes cambios de formato en su torneo doméstico desde el Cono Sur aseguran que para el 2026 echarán para atrás el actual formato para tomar el de Liga.

“En 2026 vuelve el formato de Liga, será primera mitad de año o segunda”, aseguró Azzenstream al resaltar que los dirigentes están en desacuerdo con el actual formato de la Copa de la Liga.

Belgrano en Argentina l LigaAFA

Cabe mencionar, que actualmente el torneo se juega en dos zonas de 15 equipos cada una. Los clubes disputan 16 partidos en la primera ronda para que a los 14 rivales directos se le agrega una interzonal, por sorteo, y la fecha de Clásicos.

Tras todo esta combinación se terminan clasificando los ocho mejores de cada grupo para dar paso a la ronda de eliminación con la conocida llave de Octavos de Final, Cuartos y Semifinales, jugados con el equipo mejor ubicado como local.

Newells previo a partido l LigaAFA

Cambios y cambios

Por historia la Liga de Argentina ha tenido una serie de cambios, cuando parecía que se tenía un formato establecido con la vuelta al campeonato de Primera División tradicional en la temporada 2026-17; sin embargo, empezaron cambios para el tema de descenso.

Para 2021, con nuevamente 26 equipos, se jugó con el tradicional formato; pero, se incluyó una Copa de la Liga que no sumó como título de liga sino de copa nacional.

Estudiantes en torneo l LigaAFA

Críticas al futbol argentino

Cabe mencionar, que recientemente la Liga de Argentina ha entrado en un bache oscuro para la afición y especialmente para la organización que ha provocado las críticas y con una resaltable disputa con la Liga MX por demostrar quien es la mejor.

Recientemente Platense fue campeón y más allá del tema económico para el ganador, la disputa de partidos no es la mejor tanto que el espectáculo ha quedado opacado.



Boca en una previa l LigaAFA