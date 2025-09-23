¿Hubo halagos? Así reaccionó la prensa italiana a la anotación de Santiago Giménez en Coppa Italia

Santiago Giménez reapareció con la anotación, después de una sequía de ocho juegos sin poder anotar, para colaborar en la goleada del Milan 3-0 sobre el Lecce dentro de la segunda ronda de la Coppa de Italia, donde nuevamente recibió la confianza de Massimiliano Allegri.

Pese a la anotación del delantero mexicano la prensa italiana estuvo dividida desde sus respectivos puntos de vista desde definiciones como; resurgimiento hasta o un gol fortuito, esto fue lo que evidenciaron desde Italia.

Santiago Giménez volvió a anotar l AP

La Gazzetta dello Sport

Uno de los medios italianos influyentes, La Gazzetta dello Sport, resaltó al mexicano Santiago Giménez por su aparición sobre el área rival y puntualizando que por fin pudo encontrarse con la anotación de buena manera.

“Giménez fue quien causó sensación en el área de los Giallorossi. Tuvo tres ocasiones en siete minutos. El Milan se adelantó tras 20 intensos minutos. Bartesaghi, debutando como titular, lanzó un buen centro desde la derecha, y Giménez finalmente encontró la manera de rematar”, resaltó el medio en su crónica.

Coppa Italia en San Siro l AP

Finalmente recalcó lo bien que ha caído el gol del exjugador del Cruz Azul para su DT: “Otro excelente Milan, ya con un gol y un hombre más. Buenas noticias para Allegri: Giménez ha dado un gran salto, Loftus y Rabiot están en el partido como siempre”.

Calciomercato

Por otro lado, Calciomercato tuvo palabras más halagadoras para Santi y resaltó con una buena frase para este reencuentro con su gol: “La noticia más importante para el equipo es que ha resurgido tras un periodo muy difícil”.

TuttoSport

TuttoSport dejó entrever que el gol de Santiago Giménez se encontró con la anotación de forma fortuita: “El Milan se adelanta con un hombre de más. Pase perfecto Bartesaghi, que avanza por la izquierda y centra al centro. Giménez le pega mal y casi entra con el balón a la red”.

Gol de Santi Giménez l AP

¿Cómo fue el gol de Santiago Giménez?

Corría el minuto 20 cuando Santiago Giménez reaparecería dentro del área, para empujar el esférico tras un centro por la izquierda, para abrir el marcador en San Siro ante Lecce y de paso provocó romper una sequía larga.

Milan con Santi Giménez l AP