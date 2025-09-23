América y las lesiones más graves en la era André Jardine

Con la baja de Dagoberto Espinoza las Águilas perderán a otro jugador varias semanas

Esteban Garrido

El América se prepara para enfrentar una jornada doble en el futbol mexicano, donde podrían conseguir los puntos suficientes para afianzarse dentro de los primeros lugares de la tabla antes de la Fecha FIFA. Sin embargo, ahora lo tendrán que hacer con un par de bajas por lesión.

El conjunto americanista se encuentra en la parte alta de la clasificación, aunque saben que vienen retos importantes en el campeonato, los cuales deberán enfrentar con algunas bajas, pues las lesiones no han dejado a este equipo desde que André Jardine tomó las riendas en Coapa.

Del más reciente caso fue el de Dagoberto Espinoza, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con lo que se perderá el resto del campeonato mexicano y gran parte del siguiente torneo, pues es una lesión que te puede dejar fuera hasta 8 meses.

Es la más reciente baja
LESIONES EN ERA JARDINE

Las lesiones son parte del futbol y el América ha tenido un número importante en este sentido, aunque el tema es que han visto como algunos jugadores han sufrido lesiones graves que los han dejado fuera algunos meses.

El caso más reciente es el de Dagoberto Espinoza y Henry Martín, aunque aquí detallamos otros jugadores que se han perdido un tiempo importante de actividad.

Ha perdido a múltiples jugadores
  • Dagoberto Espinoza - Rotura de ligamento cruzado anterior. 8 meses aproximadamente.
  • Henry Martín - Tendinitis. 2 meses.
  • Igor Lichnovsky - Rotura de ligamento cruzado anterior. 1 año
  • Kevin Álvarez - Pubalgia - 4 meses
  • Brian Rodríguez - Lesión en rodilla. 5 semanas
  • Víctor Dávila - Tobillo. 6 semanas
  • Jonathan dos Santos - Esguince rodilla. 2 meses

Estas no son todas las lesiones en la era Jardine, aunque son las más significativas, pues se trata de jugadores que se han perdido meses de actividad por algún tema físico.

Se ha perdido múltiples partidos
¿QUIÉNES ESTÁN DE BAJA?

Es importante señalar que el América ya ha podido recuperar algunos jugadores importantes en estas últimas semanas, aunque siguen presentando bajas para las próximas jornadas.

Los elementos lesionados son: Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Jonathan dos Santos. Estos 3 elementos se perderán los duelos ante San Luis y Pumas, aunque parece que podrían estar más tiempo de bajados Santos y Henry, con posible regreso ante Cruz Azul.

Deberán afrontar el partido con bajas
