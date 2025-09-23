Guillermo Abascal revela la razón por la que pocos mexicanos llegan a Europa

El debate sobre la falta de exportación de futbolistas mexicanos a ligas europeas volvió a encenderse tras las declaraciones de Guillermo Abascal, actual entrenador del Atlético de San Luis. En entrevista con Línea de 4 de TUDN, el estratega español de 36 años explicó cuál considera la razón principal por la que los jugadores nacionales tienen menos oportunidades de salir al extranjero, a diferencia de lo que ocurre en otros países con igual o menor potencial futbolístico.

Abascal, quien ya cuenta con experiencia dirigiendo en España, Italia, Grecia y Rusia, destacó que el formato actual de la Liga MX limita la proyección internacional de los futbolistas. Para el técnico, México es un país con un enorme talento y capacidad para producir jugadores, pero la estructura de su campeonato y la falta de ascenso y descenso han reducido la competitividad y, en consecuencia, las posibilidades de que más elementos emigren hacia las mejores ligas del mundo.

San Luis se mantiene en la posición 11 de la tabla | Imago7

El formato de la Liga MX como principal obstáculo

El entrenador del Atlético de San Luis fue enfático al señalar que la estructura de la Liga MX no favorece la exportación de futbolistas. Con solo 18 equipos en Primera División y sin el estímulo del ascenso y descenso, el panorama competitivo se achica, limitando las oportunidades para que más jugadores den el salto a escenarios de mayor exigencia.

“México tiene mucho talento, tiene muchas academias que trabajan muy bien, pero si el formato te limita al final van a salir menos jugadores”, expresó Abascal. Para el técnico español, la ausencia de un sistema que fomente la competencia constante entre más clubes es uno de los principales factores que han provocado que los futbolistas mexicanos no tengan la misma visibilidad que otros talentos de Sudamérica o Europa del Este.

Comparación con Rusia y otras ligas internacionales

Con experiencia en diversas ligas, Guillermo Abascal comparó el caso mexicano con lo que vivió en Rusia, donde dirigió al Spartak de Moscú. A su juicio, ambos países tienen similitudes en cuanto a extensión territorial y población, pero la diferencia radica en que en Rusia el formato competitivo abre más espacios para la proyección de jugadores.

"Es el que es, ese es el formato y tendrán sus razones, pero viniendo de un país como Rusia, creo que México tiene que estar al mismo nivel o incluso superarlo", explicó. El entrenador subrayó que mientras México cuenta con un semillero de talento y academias de gran nivel, la estructura cerrada de su liga no permite que ese potencial se traduzca en un mayor número de jugadores compitiendo en las grandes ligas del mundo.

Abascal ya cuenta con experiencia en el futbol europeo | Imago7

Una visión de futuro para el futbol mexicano

Lejos de quedarse en la crítica, Abascal también expuso su visión de futuro. Señaló que si México logra globalizar su futbol y abrir la puerta a más clubes de alto nivel, la exportación de jugadores aumentará de manera natural. Un mayor número de equipos y un formato que premie el esfuerzo deportivo elevarían la competitividad interna, impulsando a los futbolistas a buscar retos en Europa.

"Yo creo que sí que puede dar un poquito más esa producción y a mí me gustaría verlo, porque aquí hay un talento inmenso", afirmó el estratega. Para Abascal, la clave está en abrir el mercado interno y generar un entorno competitivo que obligue a los jugadores a exigirse al máximo, lo que tarde o temprano los llevará a tener cabida en ligas como la española, inglesa o italiana.

San Luis enfrentará a América en la Jornada 10 | Imago7