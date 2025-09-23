"Liga MX debe evitar convertirse en un destino de retiro": Fernando Morientes sobre el futbol mexicano

El mercado de traspasos veraniego de la Liga MX podría definirse en tres palabras: Verano de Escándalo, al confirmarse los fichajes de jugadores como Ángel Correa, Keylor Navas, Anthony Martial, Aaron Ramsey, entre otros.

Aunque, por nombres, resultó muy atractivo este mercado de fichajes, hay opiniones encontradas por los jugadores que han llegado a la Liga MX, y no son precisamente por la calidad que tienen.

Correa llegó a jugar para Tigres | IMAGO7

El factor que ha sido determinante para las críticas que se han recibido por el mercado de transferencias de la Liga MX es la edad en la que estos jugadores están llegando al futbol mexicano, siendo futbolistas que ya están en el ocaso de su carrera.

Uno de los exjugadores que ha pedido, o lanzado, críticas sobre la Liga MX, es Fernando Morientes que, recientemente, confesó la razón de por qué hay ciertas quejas sobre lo realizado en el mercado de transferencias por los clubes mexicanos.

Ramos con Rayados º IMAGO7

¿Qué dijo Fernando Morientes?

Durante su visita a México, Morientes aseguró que la Liga MX tendría que pensar en no convertirse en una competición en donde los jugadores vengan a retirarse, tomando como ejemplo los fichajes de James Rodríguez (34 años), Aaron Ramsey (34 años) o como el de Sergio Ramos (39 años).

“Entiendo que muchos futbolistas españoles quieran venir aquí, por idioma, cultura, pasión y hasta comida. Pero si México quiere crecer, debe evitar ser solo un destino de retiro. Lo importante es que los jugadores lleguen a competir, no solo a vivir la experiencia. La pasión existe, el amor por el fútbol es enorme, pero hace falta trabajar desde la base y hacer una liga realmente competitiva, con equipos capaces de enfrentarse de verdad en grandes torneos”, comentó el exdelantero del Real Madrid

Morientes pone a México como favorito

Como si la presión de ser locales para la Copa del Mundo del siguiente año, Fernando Morientes habló sobre la obligación de la Selección Mexicana de Futbol, asegurando que son favoritos por la historia.