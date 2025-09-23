Cruz Azul vs Gallos Blancos: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 10 del Apertura 2025?

El 7-0 contra Seattle Sounders es apenas un amargo recuerdo para Cruz Azul, que casi dos meses después de aquel resultado está por convertirse en el primer clasificado a la Liguilla del Apertura 2025. Invicto y líder con 23 puntos, la Máquina está a dos triunfos de amarrar su boleto directo a Cuartos de Final, pues históricamente 29 unidades bastan para meterse en esa instancia.

Por lo que si los dirigidos por Nicolás Larcamón ganan sus dos próximos encuentros, virtualmente tendrán un lugar seguro en Fase Final. La primera de estas pruebas será contra los Gallos Blancos de Querétaro, de nuevo en el Estadio Olímpico Universitario, escenario en el cual los cementeros no han perdido desde que se "mudaron" en el Clausura 2025.

Cruz Azul sigue invicto y líder en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Sin embargo, sería un error para los de la Noria confiarse ante los Emplumados. Además de que a lo largo del torneo la defensa cementera ha mostrado errores en zona baja, mismos que sus rivales han aprovechado, en la Jornada 9 los Gallos sorprendieron a Pachuca y se impusieron 0-2 en el Estadio Hidalgo; por lo que ahora buscarán "romper quinielas" nuevamente.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul contra Gallos Blancos?

En 42 encuentros, los cementeros han ganado la mitad de esos partidos. Mientras que los queretanos tienen 13 victorias y ocho empates, el último de éstos en el Clausura 2023, cuando el partido en el Estadio Corregidora finalizó 2-2 con goles de Alonso Escoboza y Augusto Lotti para Cruz Azul, y Rafael Inzunza y Miguel Barbieri para Gallos.

Gallos sorprendió a Pachuca en la Jornada 9 | IMAGO 7

Además de ese empate, en los últimos diez enfrentamientos, el equipo de la Noria tiene solo dos derrotas por siete victorias, las tres últimas de forma consecutiva y en las cuales Cruz Azul marcó seis goles, con apenas uno permitido. Mientras que en casa, tiene solo un descalabro (1-3 en el Apertura 2023), por cinco triunfos en los últimos seis juegos, con 13 goles a favor y cinco en contra.

A pesar de este marcada superioridad, en su más reciente enfrentamiento la Máquina no tuvo un camino sencillo. Bajo el mando de Vicente Sánchez, Cruz Azul recibió a Gallos y pese a dominar en posesión y disparos, careció de contudencia, por lo que el empate sin goles se mantuvo por más de una hora.

Cruz Azul quiere mantener el paso firme en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Fue hasta el minuto 76 que Ángel Sepúlveda, con pasado albiazul, hizo el gol del triunfo. El 'Cuate' se lesionó hace un par de semanas ante Chivas, pero ya reapareció el viernes pasado contra FC Juárez y, aunque se fue sin gol, se espera que tenga actividad ante los queretanos.

¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Querétaro del Apertura 2025?

Fecha : Miércoles 24 de septiembre de 2025

: Miércoles 24 de septiembre de 2025 Horario : 18:00 horas (tiempo del centro de México)

: 18:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Transmisión: Vix

Cruz Azul tiene un balance positivo contra Querétaro | IMAGO 7