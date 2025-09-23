Gerardo Torrado respalda proyecto en Tigres: "Nuestro presente y futuro es Guido Pizarro"

El Apertura 2025 no ha sido el mejor torneo para los Tigres de Guido Pizarro, pues actualmente se ubican como sexto lugar de la tabla general con una cosecha de 16 puntos en cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota en el torneo; sin embargo, sus tres últimos compromisos los han empatado, con dos de estos resultados sin anotar goles, incluida la visita obligada a Chivas debido al duelo pendiente de la Jornada 1.

Ante cualquier tipo de duda que pudiera existir con respecto a la continuidad de su actual director técnico Guido Pizarro, Gerardo Torrado ya ha dado su opinión al respecto, dejando en claro que de momento no tiene pensado en algún cambio, incluso teniendo en cuenta lo 'abrupto' que fue el movimiento en el banquillo, cuando se dio la salida de Veljko Paunovic y 'El Conde' tomó su lugar retirándose de inmediato del futbol profesional.

Veljko Paunovic fue el antecesor de Pizarro | Imago7

Confianza en el proyecto

Recientemente, Gerardo Torrado fue muy claro con lo que piensa de cara al resto del torneo de Apertura en la Liga MX, pues no tiene pensado cambiar de entrenador, incluso sus declaraciones permiten pensar que no tomarán una decisión similar en el futuro inmediato, permitiendo que el trabajo del torneo hable por sí solo, sea cual sea el resultado final de la competencia felina al mando de su propio exjugador.

"Hoy el presente y futuro es Guido, creo tenemos que darle tiempo para que acabe de madurar su proyecto. A mí en lo personal que me toca verlo entrenar junto a todo su cuerpo técnico lo hace muy bien, siempre enfocado en el próximo rival que nos toca y también siendo muy consciente de las cosas que hay que mejorar, entonces estamos muy contentos y estamos convencidos que con el trabajo del día a día vamos a conseguir muy buenos resultados", declaró Torrado.ç

Es mi deber como comunicador informar lo que realmente pasa en Tigres y puedo confirmar que todo lo que se ha dicho a espaldas de la institución seria es mentira… Guido Pizarro tiene el respaldo del plantel, directiva, staff y hasta de los guardias de seguridad de los 3 turnos. pic.twitter.com/tPwrH0Lnjd — JAVI ALONSO (@javialonsordz) September 23, 2025

¿Hay buenos números en la era Pizarro?

La abrupta salida de Veljko Paunovic como entrenador de Tigres, trajo uno de los capítulos más inesperados del Clausura 2025, pues con 35 años, Guido Pizarro decidió retirarse como jugador profesional para convertirse en el estratega de los que en ese mismo torneo eran sus compañeros. Dicha situación no incomodó a los jugadores, pues algunos argumentaban que la diferencia era mínima, pues 'El Conde' ya actuaba como un entrenador dentro del terreno de juego.

Desde su llegada al banquillo universitario, el exjugador argentino ha estado al mando en un total de 30 partidos, de los cuales 12 han sido victorias, 12 han terminado en empate y solo seis le han entregado resultados negativos. En términos de ofensiva y defensiva, sus números son favorables, pues sus jugadores han anotado 44 goles y han recibido 32, teniendo también una suma total de 48 puntos conseguidos.

Es el segundo torneo de Pizarro a cargo del equipo | Imago7

¿Quiénes han sido los mejores jugadores del torneo para Tigres?

Casualmente, el mejor jugador que ha tenido Tigres en el Apertura 2025, al menos en tema de anotaciones ha sido su refuerzo 'bomba' Ángel Correa, quien llegó procedente de Atlético de Madrid en busca de poder recuperar su mejor forma futbolística, tal y como lo mencionó en su presentación. Actualmente, el exjugador de los colchoneros cuenta con cuatro goles, aún separado por cuatro del máximo goleador Joao Pedro, pero metido directamente en la pelea.

Nicolás Ibáñez y Ozziel Herrera son un par de los otros jugadores que le han aportado bastante a la gestión del 'Conde' Pizarro, ambos con tres goles; no obstante, Nico ha jugado la mitad de los minutos que el exjugador de Atlas, siendo aún más contundente la estadística.

Correa ha llegado con el pie derecho a Tigres | Imago7