Sergio Canales sobre la Liga MX: “Lo que estoy sufriendo… me encanta”

Sergio Canales, uno de los fichajes estelares de Rayados en los últimos años, se ha consolidado como referente del mediocampo en Monterrey. A dos años de su llegada al futbol mexicano, el mediocampista español compartió su visión sobre la Liga MX, dejando declaraciones que llamaron la atención por su sinceridad.

Sergio Canales llegó en 2023 a Rayados | IMAGO7

En entrevista con Miguel Layún, Canales reconoció que el proceso de adaptación no fue sencillo:

“Llegué aquí y decía ‘ostras, qué cambio de futbol’, pero increíble: conceptos, espacios, velocidad de juego, campo, alturas, calor… y dices ‘¡wow, lo que estoy sufriendo!’, pero me encanta”, expresó.

Adaptación y aprendizaje constante

El exjugador del Real Betis admitió que, aunque ya se siente mucho más adaptado, todavía enfrenta retos dentro del futbol mexicano, lo que considera un estímulo para seguir creciendo como profesional.

Canales es pilar de Rayados de Monterrey | IMAGO7

“Ahora ya me he adaptado mucho más, pero hay cosas que todavía sigo aprendiendo y me sigue costando, y eso por dentro me encanta. Tengo que seguir trabajando”, afirmó.

Entre Europa y México: diversión e imprevisibilidad

Canales también se dio tiempo de comparar su experiencia en Europa con lo que vive actualmente en la Liga MX. Si bien aceptó que el nivel en el viejo continente es más alto, subrayó que el futbol mexicano tiene un atractivo especial por su imprevisibilidad.

“Es muy divertido, para mí y para el aficionado es mucho más divertido. Aquí hay un gol y cambia toda la estrategia de los dos equipos y es maravilloso”, comentó el mediocampista.

Canales festeja gol con Rayados | IMAGO7

Las palabras de Canales reflejan no solo la exigencia que representa la Liga MX para los futbolistas extranjeros, sino también el encanto que ofrece un torneo en el que todo puede cambiar en cuestión de minutos."