Miguel Herrera pide cancelar la Jornada 12 de Liga tica para preparar las Eliminatorias

Todo por clasificar al Mundial. Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, junto con la Federación Costarricense de Futbol, solicitó la suspensión de la jornada 12 del Torneo de Apertura 2025 con el objetivo de ganar tiempo para preparar al equipo de cara a los partidos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

La selección centroamericana busca clasificar a su cuarto Mundial consecutivo, sin embargo, su arranque en las eliminatorias no fue el mejor pues, en sus primeros dos partidos terminaron empatando ante Haití y Nicaragua. Ahora, con la misión de no dejar ir más puntos en sus partidos restantes, Miguel Herrera quiere tiempo de preparación.

Busca detener la liga | MEXSPORT

Unafut analiza la suspensión de la fecha 12

La Unafut, a través de un comunicado confirmó que ya recibió la petición de la federación y que está evaluando los posibles escenarios. La Liga local parece estar de acuerdo con apoyar a su selección, y con ello están viendo modificar los duelos correspondientes.

“Tenemos toda la voluntad e intención de colaborar con la Selección Nacional y se comunicará la respuesta en los próximos días”, señaló el organismo en un comunicado oficial. La jornada 12 estaba programada entre el 4 y el 7 de octubre, con encuentros atractivos como el Herediano vs. Alajuelense. De aprobarse la solicitud, la Liga Promerica se detendría para dar prioridad absoluta a La Sele.

Están dispuestos a ayudar | X

La urgencia de la Tricolor en la eliminatoria

Costa Rica solo ha sumado dos puntos de seis posibles en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, situación que genera presión dentro del entorno federativo. La federación cree que una pausa en el futbol local permitirá a Herrera contar con más jugadores del medio nacional.

Desde el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol reconocieron la preocupación, pero también el compromiso por corregir el rumbo: “Estamos ocupados y con los ojos puestos en la Selección. Queremos enderezar el camino”.

Han tenido un mal arranque en eliminatorias | MEXSPORT

¿Qué partidos alista el Piojo?

La Selección de Costa Rica enfrentará dos duelos cruciales en la eliminatoria en la semana siguiente a la Jornada 12 de liga local. Hay que recordar que, de momento marchan segundos en su grupo y necesitan ser primeros para clasificar directos a la justa mundialista.

Ahora en la Fecha FIFA de Octubre, Herrera y Costa Rica enfrentarán a Honduras, el 9 de octubre en San Pedro Sula y cerrarán la jornada con su duelo ante Nicaragua en el Estadio Nacional el 13 de octubre. Tras este juego sólo le restarán las vueltas ante Haití y Honduras para amarrar su boleto al Mundial.

Se alistan para la Fecha FIFA | MEXSPORT