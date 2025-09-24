FIFA revela los nombres de las mascotas del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y poco a poco el organismo rector del futbol internacional ha revelado detalles sobre la organización. En esta ocasión, dio a conocer los nombres de las mascotas - tres, una por cada país- que protagonizarán la justa.

Desde hace un par de días, la FIFA adelantó por medio de redes sociales que ya venía la revelación de las tres mascotas. Sin embargo, el momento de conocer a estos personajes por completo tendrá que esperar, ya que por ahora solo se revelaron sus nombres y un poco de sus siluetas.

FIFA ya se prepara para el Mundial 2026 | FIFA

¿Quiénes serán las mascotas de la Copa Mundial 2026?

Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de #FIFAWorldCup para 2026!", se lee en el mensaje que acompaña el video que la FIFA publicó en redes sociales. En el caso del primero, representa a Canadá, con el color rojo y que es el "portero", con el dorsal #1.

En cuanto a Zayu, es delantero, con el número 9 y representa a México, con el color verde. Por último está Clutch, mediocampista, con el dorsal #10 del mediocampista creativo, y que con el color azul será la mascota que represente a Estados Unidos, país que albergará la mayor cantidad de partidos, incluida la Final.

Poco a poco la FIFA da información sobre el Mundial 2026 | FIFA

Aunque por ahora la FIFA no compartió imágenes de las mascotas, por las figuras sombreadas que se ven en el video, se adivina que serán animales antropomorfos, como en la mayoría de los últimos mundiales. En las últimas cuatro ediciones, solo Qatar 2022 no apostó por un animal y su mascota fue La'eeb, una kufiya animada y voladora.

Por ahora, no hay información sobre cuándo se conocerán por completo las mascotas del Mundial Norteamérica 2026; podría ser en próximas semanas, o bien hasta el sorteo de la Fase de Grupos, mismo que se celebrará el viernes 5 de diciembre.

Así fue el adelanto de las mascotas del Mundial | CAPTURA

¿Cuándo empieza la Copa del Mundo del 2026?

La fiesta del futbol está programada para comenzar el próximo 11 de junio del 2026 y el partido inaugural se jugará en la cancha del Estadio Banorte, mismo que se encuentra en remodelación. No obstante, el plan es que el inmueble en Santa Úrsula tenga su reapertura en marzo, con un partido especial de la Selección Mexicana.

Será la tercera vez que el estadio diseñado por Pedro Ramírez Vázquez reciba un partido inaugural de Mundial varonil mayor, por lo que es el único inmueble en hacerlo en la historia. Además será la octava ocasión que el Tri inaugure este torneo de la FIFA, después de Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Sudáfrica 2010.

Estas son las selecciones clasificadas al momento | RÉCORD