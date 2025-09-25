Gianni Infantino, presidente de FIFA, pide paz en Gaza y Ucrania rumbo al Mundial 2026

En medio de la cumbre mundialista celebrada en Nueva York, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprovechó su discurso tras recibir el premio Ciudadano Global para enviar un mensaje de unidad. El dirigente pidió por la “paz” en Gaza y Ucrania, regiones que sufren conflictos que mantienen la atención de la comunidad internacional.

Infantino en conferencia | AP

¿Qué dijo Infantino sobre la guerra en Gaza y Ucrania?

Infantino lamentó la fractura del planeta y aseguró que el mundo llora por las víctimas de la violencia en distintos lugares. “Las madres en Gaza, Ucrania, Sudán, Libia”, citó, al tiempo que sostuvo que aún mantiene fe en la humanidad al declarar que "los seres humanos son fundamentalmente buenos".

En su mensaje a los jefes de Estado presentes, el titular de la FIFA hizo un llamado directo: "Queridos líderes, creemos en ustedes: necesitamos paz". Subrayó la necesidad de crear espacios de encuentro, poniendo como ejemplo el próximo Mundial de futbol: "No solo es el mayor evento de deportes, sino el mayor evento social que ha visto el mundo, y sabe Dios que necesitamos ocasiones para unir al mundo".

Infantino le da la mano a Tom Brady | AP

Trump habla sobre próximos eventos deportivos en Estados Unidos

Mientras tanto, en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también abordó el tema de las próximas justas deportivas. El mandatario invitó a los aficionados de todo el planeta a acudir tanto al Mundial 2026 como a los Juegos Olímpicos de 2028. “Espero innumerables personas de todo el mundo”, afirmó.

Sin embargo, su mensaje no incluyó referencia alguna a la política de endurecimiento migratorio que su administración impulsa y que ha generado críticas. Las restricciones, de hecho, ya han disuadido a diversos visitantes internacionales interesados en viajar al país.

FIFA rompe silencio sobre boletos del Mundial 2026

Por su parte, la FIFA informó que recibió más de 1,5 millones de solicitudes de entradas en apenas 24 horas después de que se abriera el sorteo de preventa. En total, aficionados de 210 países buscaron boletos para el torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, con la participación histórica de 48 equipos y un calendario de 104 partidos en 16 sedes.

El atractivo de la Copa del Mundo contrasta con la complejidad del viaje a Estados Unidos. Para muchos visitantes, el costo y los trámites representan un desafío, especialmente para quienes no pertenecen a países con exención de visado.

Gianni Infantino durante evento | AP

A ello se suma la llamada “tasa de integridad del visado” de 250 dólares, que se añade a las tarifas ya existentes. Además, los viajeros deben enfrentar largos tiempos de espera para conseguir el documento, lo que se perfila como un obstáculo para la masiva llegada de aficionados que Trump espera en 2026.