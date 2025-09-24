Mucho se habló desde la decisión de elegir a Ousmane Dembélé como el mejor jugador del año por encima de Lamine Yamal. Mientras unas personas aseguran que fue una elección justa, otras personas como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, confían en que el joven español debió ser el ganador.

Javier Tebas, presidente de la Loga de futbol de España I @Tebasjavier

¿La edad de Yamal fue el principal factor?

Durante una encuesta, el presidente de la liga española, aseguró que el premio debió ser para el jugador catalán, ya que cree que su edad debió ser un factor para que este no recibiera el premio al mejor jugador del año, pero sí el del premio al mejor jugador de joven.

“Si hubiera tenido más de 23 años, también lo habría ganado, estoy seguro, pero como era más joven, le dieron el otro”, declaró Tebas, luego del cuestionamiento sobre la decisión de elegir al francés por encima del español.

“Si sigue al nivel que lleva, lo cual parece probable, creo que no hay duda de que ganará el Balón de Oro”, concluyó el ’presi’ luego de mostrar su descontento ante los medios por la derrota de Lamne.

Lamine Yamal como ganador del Trofeo Koppa I @FCBarcelona

Las diferencias de la última temporada entre Yamal y Dembélé

Pese a que el jugador del Paris Saint-Germain se llevó el premio más importante, Lamine Yamal, no se fue con las manos vacías, pues recibió el Trofeo Koppa, como mejor jugador jovén del año por segundo año consecutivo, por lo que el reconocimiento para el jovén de 18 años sigue siendo el mismo.

Dembélé y Yamal juntos I X

Las diferencias en los números entre el francés y español fueron un tanto significativos, ya que en anotaciones, Dembélé se fue casi al doble, además de tener una mayor cantidad de trofeos ganados en esa temporada, incluyendo la anhelada UEFA Champions League, misma en la que Yamal y Barcelona cayeron en semifinales.

Ousmane Dembélé, marcó 35 goles en 53 partidos oficiales en todas las competiciones disputadas por el cuadro del PSG, además de levantar la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa, UEFA Champions League y Supercopa de Europa.

Lamine Yamal, anotó 18 tantos en un total de 55 partidos oficiales, además de levantar junto con el club culé, LaLiga, la Supercopa de España y la Copa del Rey y cayendo en semifinales de Champions ante el Inter de Milán en una agónica serie.

Dembélé como ganador del Balón de Oro.