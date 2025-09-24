Manchester City supera a Huddersfield; así fue el cierre de la Tercera Ronda de la Carabao Cup

La actividad de la Copa de la Liga continua y concluyó una fase más del certamen

Así fue el cierre de la Tercera Ronda de la Carabao Cup | AP
David Torrijos Alcántara
24 de Septiembre de 2025

Concluyó la Tercera Ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, con pocas sorpresas, pues los favoritos lograron avanzar y los que faltaban por colarse, lo consiguieron en el cierre de la etapa este miércoles. Manchester City venció cómodamente 0-2 al Huddersfield.

Manchester City celebra triunfo
Manchester City celebra triunfo | AP

¿Cómo fue la victoria de Manchester City sobre Huddersfield? 

Con goles de Phil Foden y Savinho, los dirigidos por Pep Guardiola avanzaron de la Tercera Ronda, en un partido sin muchos sobresaltos. El técnico español le dio oportunidad a jóvenes como Divine Mukasa, Oscar Bobb, Reigan Heskey, Jaden Heskey y algunos minutos para Kalvin Phillips.

Aunque ya eran favoritos en el papel, Manchester City demostró su calidad y rango de equipo élite de Europa, y confirmó que está listo para afrontar las siguientes fases y buscar conquistar el trofeo doméstico.

Más resultados de la Tercera Ronda de la Copa de la Liga 

En otros partidos, Newcastle no tuvo problemas para avanzar de ronda al vencer a Bradford City por 4 a 1, con una actuación brillante de William Osula y Joelinton, quienes anotaron doblete para impulsar a los Magpies al triunfo en St. James’ Park.

Tottenham no decepcionó a su afición y con un convincente 3 a 0 venció a Doncaster. Thomas Frank avanza con paso firme en su primera experiencia en la Copa de la Liga como entrenador del cuadro londinense, luego de su experiencia en Brentford.

Tottenham se lleva la victoria
Tottenham se lleva la victoria | AP

En el último duelo de la Tercera Ronda, Arsenal superó a Port Vale con un marcador de 0-2, con anotaciones de Eberechi Eze y Leandro Trossard. Los Gunners quieren un trofeo más para sus vitrinas y la Copa de la Liga es uno de sus objetivos.

Hasta ahora, ya avanzaron a la siguiente fase 11 equipos de Primera División, dos de Segunda División, dos de Tercera División y uno más de Cuarta División. La Cuarta Ronda está prevista para comenzar en la semana del 27 de octubre. 

Resultados de la Tercera Ronda de la Carabao Cup

  • Sheffield Wednesday 0-1 Grimsby Town
  • Brentford 1-1 (4-2 en penales) Aston Villa
  • Crystal Palace 1-1 (4-2 en penales) Millwall
  • Swansea City 3-2 Nottingham Forest
  • Barnsley 0-6 Brighton
  • Burnley 1-2 Cardiff City
  • Fulham 1-0 Cambridge United
  • Lincoln City 1-2 Chelsea
  • Wigan Athletic 0-2 Wycombe Wanderers
  • Wolverhampton 2-0 Everton
  • Wrexham 2-0 Reading
  • Liverpool 2-1 Southampton
  • Huddersfield Town 0-2 Manchester City
  • Newcastle 4-1 Bradford City
  • Tottenham 3-0 Doncaster Rovers
  • Port Vale 0-2 Arsenal
Isak celebra gol con Liverpool
Isak celebra gol con Liverpool | AP

