Manchester City supera a Huddersfield; así fue el cierre de la Tercera Ronda de la Carabao Cup

Concluyó la Tercera Ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, con pocas sorpresas, pues los favoritos lograron avanzar y los que faltaban por colarse, lo consiguieron en el cierre de la etapa este miércoles. Manchester City venció cómodamente 0-2 al Huddersfield.

Manchester City celebra triunfo | AP

¿Cómo fue la victoria de Manchester City sobre Huddersfield?

Con goles de Phil Foden y Savinho, los dirigidos por Pep Guardiola avanzaron de la Tercera Ronda, en un partido sin muchos sobresaltos. El técnico español le dio oportunidad a jóvenes como Divine Mukasa, Oscar Bobb, Reigan Heskey, Jaden Heskey y algunos minutos para Kalvin Phillips.

Aunque ya eran favoritos en el papel, Manchester City demostró su calidad y rango de equipo élite de Europa, y confirmó que está listo para afrontar las siguientes fases y buscar conquistar el trofeo doméstico.

Más resultados de la Tercera Ronda de la Copa de la Liga

En otros partidos, Newcastle no tuvo problemas para avanzar de ronda al vencer a Bradford City por 4 a 1, con una actuación brillante de William Osula y Joelinton, quienes anotaron doblete para impulsar a los Magpies al triunfo en St. James’ Park.

Tottenham no decepcionó a su afición y con un convincente 3 a 0 venció a Doncaster. Thomas Frank avanza con paso firme en su primera experiencia en la Copa de la Liga como entrenador del cuadro londinense, luego de su experiencia en Brentford.

Tottenham se lleva la victoria | AP

En el último duelo de la Tercera Ronda, Arsenal superó a Port Vale con un marcador de 0-2, con anotaciones de Eberechi Eze y Leandro Trossard. Los Gunners quieren un trofeo más para sus vitrinas y la Copa de la Liga es uno de sus objetivos.

Hasta ahora, ya avanzaron a la siguiente fase 11 equipos de Primera División, dos de Segunda División, dos de Tercera División y uno más de Cuarta División. La Cuarta Ronda está prevista para comenzar en la semana del 27 de octubre.

Resultados de la Tercera Ronda de la Carabao Cup

Sheffield Wednesday 0-1 Grimsby Town

Brentford 1-1 (4-2 en penales) Aston Villa

Crystal Palace 1-1 (4-2 en penales) Millwall

Swansea City 3-2 Nottingham Forest

Barnsley 0-6 Brighton

Burnley 1-2 Cardiff City

Fulham 1-0 Cambridge United

Lincoln City 1-2 Chelsea

Wigan Athletic 0-2 Wycombe Wanderers

Wolverhampton 2-0 Everton

Wrexham 2-0 Reading

Liverpool 2-1 Southampton

Huddersfield Town 0-2 Manchester City

Newcastle 4-1 Bradford City

Tottenham 3-0 Doncaster Rovers

Port Vale 0-2 Arsenal

Isak celebra gol con Liverpool | AP