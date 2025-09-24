¿No le pagan? José Mourinho revela su salario en Benfica y desata polémica

En su nueva etapa con Benfica, José Mourinho despertó diversas dudas alrededor de su decisión de regresar a su país a dirigir. Uno de los indicios señalados por los diversos medios fue el de su salario, pero el propio entrenador lo desmintió.

Mourinho en presentación con Benfica | AP

¿Cuánto gana Mourinho en el Benfica?

Los medios en Portugal, reportaron que Mourinho tendría un sueldo de alrededor de 16 millones de euros por temporada, pero el técnico fue claro en señalar que su decisión no fue por el dinero, sino que por una motivación propia de volver a trabajar.

"Responderé con dureza y si quieres me crees o no: si me quedara en casa hasta final de temporada ganaría más que trabajando en el Benfica. Es simplemente así. Ni siquiera se puede decir que estoy aquí de gratis, estoy en negativo”, dijo Mourinho.

“Me gusta trabajar, porque extraño competir por el título. No pude jugar por el título en Roma, tampoco en Fenerbahce, lo perdí”, explicó el portugués sobre su decisión de regresar a su país a dirigir a uno de los equipos más importantes.

Mourinho en conferencia | AP

¿Por qué Mourinho decidió dirigir al Benfica?

El icónico entrenador que pasó por equipos como Real Madrid, Manchester United, Chelsea, entre otros, también se dio el tiempo de explicar las cosas que lo motivan para conseguir éxitos en los clubes que dirige, relacionado a esta nueva etapa en su carrera.

“Es una gran oportunidad para mí como entrenador, como persona. Estar en casa no es para mí. Ponerme a prueba, correr riesgos, estar sujeto a ganar, perder, esas son cosas que me alimentan, que me sacan de la zona de confort”, finalizó Mourinho.

José Mourinho responde preguntas | AP

El portugués inició con el pie derecho, con el triunfo sobre AVS por 0-3, su siguiente prueba será ante Gil Vicente, días antes de reencontrarse con Chelsea, uno de los equipos con los que más éxitos consiguió.

Sin embargo, en su duelo más reciente empató 1 a 1 con Rio Ave, por lo que el equipo dirigido por 'The Special One' tendrá que convencer con una victoria para tomar un buen rumbo para conquistar los objetivos puestos en la temporada.