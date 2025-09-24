Se define la fecha del Real Madrid vs Barcelona: ¿Cuándo y a qué hora se juega El Clásico Español?

Uno de los partidos más esperados en la temporada, Real Madrid vs Barcelona ya tiene fecha y horario definido. El Clásico Español genera altas expectativas, y con el contexto actual, cualquiera puede llevarse los tres puntos para progresar en la tabla.

Lamine Yamal festeja en El Clásico | X: CAPTURA DE PANTALLA

El encuentro se jugará en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, pero hasta apenas se revelaron los detalles sobre la fecha y el horario. Además de la fuerte rivalidad entre ambos clubes, también representa un encuentro de suma importancia para la carrera por el título.

¿Cuándo y a qué hora se juega El Clásico Real Madrid vs Barcelona?

Fue mediante sus redes sociales que los clubes informaron los detalles sobre el primer encuentro en esta temporada. Será el domingo 26 de octubre, a las 09:15 horas del centro de México, es decir, a las 16:15 del tiempo de España.

A pesar de que la temporada está iniciada, este tipo de partidos se definen hasta después, con propósitos comerciales y de delimitaciones en otras cuestiones, ya que es uno de los eventos más vistos en el mundo, al tratarse de dos equipos con gran afición.

El Clásico en acción | X: CAPTURA DE PANTALLA

En México, Real Madrid y Barcelona son dos de los equipos más seguidos, por lo que la atención se centra en ellos en este tipo de enfrentamientos, especialmente porque pueden definir al candidato más fuerte para levantar el trofeo de LaLiga.

¿Cómo van Real Madrid y Barcelona en LaLiga?

Al momento, los Merengues son los líderes de la tabla con 18 unidades conseguidas, cinco puntos más que Barcelona, que tiene un partido menos. Real Madrid está invicto y con paso perfecto, mientras que los culés tienen un empate.

Como ya es costumbre, Real Madrid y Barcelona se pelean el título durante todo el año, pero los culés viven un momento importante en el que confirman una consolidación con Hansi Flick, además de una evolución entre los jugadores.

El Clásico en disputa | X: CAPTURA DE PANTALLA

Con El Clásico en puerta, ambos equipos esperan dar un impulso para acercarse al objetivo de conquistar un título más. Entre los objetivos más importantes para Barça y Real Madrid, está el de ganar la Champions League, luego de una temporada complicada en ese torneo para los dos.