Julián Quiñones anota y brilla en la victoria del Al Qadsiah para avanzar en Copa del Rey

El Al Qadsiah avanzó con autoridad a los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones tras vencer 1-3 al Al Orobah en condición de visitante. Julián Quiñones, delantero mexicano, fue la gran figura al abrir el marcador con un golazo que marcó su primera anotación en el certamen de esta temporada.

Quiñones en acción | X: @AlQadsiahEN

¿Cómo fue el gol de Quiñones hoy?

Desde los primeros minutos, el cuadro dirigido por su entrenador mostró una propuesta ofensiva y rápidamente encontró recompensa. Apenas al minuto 9, Otavio filtró un pase preciso que Quiñones definió con contundencia, colocando el 0-1 y dándole confianza a su equipo para adueñarse del trámite del encuentro.

Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar. Al Orobah encontró el empate al minuto 16 por medio de Doumbia, quien aprovechó una jugada en el área para igualar los cartones. Ese gol encendió el ambiente y provocó que el duelo se tornara intenso, con múltiples roces y amonestaciones durante un primer tiempo de alta tensión.

El Al Qadsiah no tardó en recuperar la iniciativa. En el minuto 35, Nacho Fernández recibió un pase de Carvalho y definió con calidad para devolverle la ventaja a los visitantes (1-2). Ese tanto no solo inclinó la balanza, sino que también permitió que el equipo se mostrara más sólido en el medio campo y con mayor control del ritmo antes del descanso.

هدف! ⚽️

صناعة من أوتافيو.. وكينيونيس يضعها في المرمى ويسجل الأول للقادسية 🥅 #العروبة_القادسية | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/BugbOaPT78 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 24, 2025

La segunda parte fue testigo de los ajustes tácticos que marcaron diferencia. Al 62 ingresó Juwayr y, apenas siete minutos después, firmó el 1-3 con un remate cruzado que prácticamente liquidó el partido. Al Orobah intentó reaccionar con empuje, pero el gol que había conseguido Al Salem al 77 fue anulado por el VAR, apagando sus esperanzas de remontada.

El cierre del encuentro tuvo al Al Qadsiah manejando la ventaja con inteligencia. La zaga se mostró ordenada y supo contener los intentos desesperados del rival, que nunca encontró espacios claros para inquietar la portería. Con el partido encarrilado, el técnico dio descanso a sus figuras: Quiñones y Otavio dejaron el campo para dar ingreso a Hazazi y Mohamed.

Quiñones destaca ante Al Orobah

La actuación de Julián Quiñones resultó determinante no solo por su gol, sino también por su constante movilidad en ataque y su entendimiento con Otavio. El mexicano reafirmó su papel como pieza clave en el esquema del club saudí, generando ilusión de cara a lo que viene en la competencia.

Con este triunfo, el Al Qadsiah avanza con paso firme en la Copa del Rey de Campeones y se prepara para su próximo reto: enfrentar este sábado 27 de septiembre al Al-Fateh. El equipo llega motivado tras el debut goleador de Quiñones en el torneo y con la ambición de prolongar su buen momento competitivo en el futbol árabe.

Quiñones durante partido | X: @AlQadsiahEN