Santiago Giménez manda contundente mensaje tras romper sequía goleadora con Milan

El delantero mexicano Santiago Giménez volvió a sonreír con el AC Milan. El pasado martes, en duelo de la Coppa Italia ante el Lecce, el ‘Bebote’ marcó su primer gol de la temporada 2025-26, cortando así una larga racha sin anotar que se extendía desde la campaña pasada.

Santiago Giménez festeja gol con el Milan | AP

Un gol que libera presión

Aunque Giménez siempre priorizó el beneficio colectivo sobre los números individuales, el tanto significó un desahogo personal tras más de 500 minutos sin marcar en partido oficial con su club. El propio atacante reconoció en sus redes sociales la importancia de este momento, acompañando la publicación de varias fotos con un pasaje bíblico que refleja la fe y confianza que mantuvo durante la sequía:

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1”.

Esta publicación en redes sociales suma ya más de 50 mil visualizaciones, 3 mil likes y decenas de respuestas las cuales en su gran mayoría son de aficionados mexicanos que desean que 'Bebote' vuelva a su mejor nivel.

Respaldo total en Milan

Durante este periodo sin goles, Giménez nunca estuvo solo. Tanto sus compañeros como el cuerpo técnico y la afición rossonera lo respaldaron, enviándole constantes muestras de apoyo. Ese respaldo colectivo fue clave para que el atacante se mantuviera firme y finalmente pudiera reencontrarse con el gol.

Giménez recibe apoyo moral de Allegri | AP

Consolidación como objetivo

La actual es la primera temporada completa de Santiago Giménez con el Milan, luego de haber llegado a media campaña en 2024-25. Pese a los rumores de una posible salida durante el pasado verano, el ‘Bebote’ tiene claro su objetivo: consolidarse como referente ofensivo en el cuadro rossonero y disipar cualquier duda en la directiva sobre la necesidad de buscar otro delantero.

Con su sequía rota, Giménez apunta a recuperar confianza y convertirse en pieza clave de un Milan que busca competir por todos los frentes en la campaña 2025-26.

Santiago Giménez busca consolidarse en Milan | AP