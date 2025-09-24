¿Extrañaron a Edson Álvarez? Fenerbahce perdió ante Dinamo Zagreb en Europa League

Fenerbahce no comenzó de buena forma participación en la Fase de Grupos de la Europa League. El club turco cayó 3-1 frente al Dinamo Zagreb en el Stadion Maksimir, con la ausencia de Edson Álvarez como elemento relevante para los visitantes.

El primer tanto llegó al minuto 21, cuando Dion Beljo aprovechó una jugada confusa dentro del área para abrir el marcador. La reacción turca no tardó y, apenas cuatro minutos después, Sebastian Szymanski empató con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en la escuadra derecha.

Jugadores de Dinamo Zagreb en celebración en el partido contra Fenerbahce | AP

Beljo y Bakrar aseguraron la victoria local

Aunque Fenerbahce compitió y mantuvo el juego equilibrado, el equipo de casa fue más contundencia. A los 50 minutos, Beljo firmó su doblete con un remate a quemarropa tras asistencia de Arber Hoxha.

Fenerbahce buscó el empate con aproximaciones de Szymanski, Nelson Semedo y Marco Asensio, pero no logró superar al portero Ivan Nevistic. Los dirigidos por Domenico Tedesco no bajaron los brazos y llegaron hasta los minutos finales volcados al ataque en busca del empate.

Domenico Tedesco en lamento tras derrota en Europa League | AP

Fue entonces que llegó el golpe definitivo, en el tiempo añadido. En el minuto 95, Mounsef Bakrar, ingresado de cambio, culminó un contragolpe con un derechazo cruzado que selló el 3-1 y dejó sin opciones de remontada al equipo de Estambul.

¿Por qué Edson Álvarez no jugó con Fenerbahce?

El mexicano no participó en el encuentro debido a una lesión muscular sufrida en la pasada Fecha FIFA con la Selección Mexicana. El canterano de América salió de cambio en el amistoso frente a Corea del Sur y, tras los estudios médicos, se le diagnosticó una lesión de bajo grado en la parte posterior del muslo derecho.

Milan Skriniar de Fenerbahce en lamento | AP

Han pasado 15 días desde su lesión y por ahora no está claro cuándo regresará a la actividad, ya que el cuerpo técnico ha optado por no forzarlo. Hasta ahora, Edson solo ha disputado un partido con su nuevo equipo: en la victoria 3-1 contra Genclerbirligi en la Jornada 4 del torneo de liga.

El próximo partido de Fenerbahce será en la Jornada 7 de la Superliga de Turquía, contra Antalyaspor. El partido está programado a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), el próximo domingo 28 de septiembre.

Dorgeles Nene de Fenerbahce en lamento por la derrota contra Dinamo Zagreb| AP