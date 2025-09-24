¡Al estilo de la NFL! FIFA implementará la petición de revisión del VAR por parte de los técnicos

Los cambios en el deporte del balompié se vuelven cada vez más acorde a la tecnología, esto con el fin de hacer el deporte más ‘justo’, ahora desde la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025, la FIFA implementará la nueva ‘tarjeta verde’, la cual ya fue probada en el Mundial Sub-20 femenil, el cual es para que las bancas pueda solicitar una revisión.

Video de la FIFA sobre las nuevas tarjetas I CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo funcionará la tarjeta verde?

Tal y como funciona en la NFL y la MLB, este nuevo cartoncillo será para que los entrenadores puedan pedir una revisión en el VAR, esto con el fin de rectificar o retar una decisión del silbante de manera más ordenada, con el fin de dejar atrás la impotencia en los banquillos.

Cada equipo iniciará el partido con dos cartones verdes para solicitar la jugada, pero no esta no será a gritos y entrará a invadir al campo, más bien, el entrenador (quien será el único en portar la tarjeta), tendrá que levantar de manera evidente la tarjeta para hacerla válida.

Uso de la tarjeta en el Mundial Femenil I CAPTUTA DE PANTALLA

Las situaciones en las que se podrá usar esta tarjeta son las mismas en las que ya entendemos la intervención el VAR, es decir, goles, tarjetas rojas, penaltis y confusión de identidad.

Goles: Para revisar si hubo fuera de juego, falta previa o si el balón cruzó la línea.

Penales: Para determinar si una falta dentro del área fue correctamente sancionada o ignorada.

Tarjetas rojas directas: Para chequear si una expulsión fue justificada.

Confusión de identidad: Para corregir una amonestación o expulsión al jugador equivocado.

En caso de ser valido el reto, el equipo permanecerá con su tarjeta, pero si este es incorrecto perderán una de sus dos cartones de reto. Esta implementación busca no solo tener un mayor orden a la hora de reclamar una falta, sino también para tener una estrategia en el cual los entrenadores puedan tener un mayor plan de partido contemplando los dos retos que puedes ayudar o perjudicar durante los 90 minutos.

CAPTURA DE PANTALLA

El nuevo orden arbitral

Con este nuevo cambio en el futbol, la FIFA busca darle un mayor ‘poder’ a los silbantes, así como un respeto extra al que ya existe y de esta manera erradicar todas las maneras tan ‘excesivas’ de reclamar una falta por parte de jugadores y entrenadores.

Así mismo, la máxima organización del futbol declaró que las principales razones para esto tienen que ver con la justicia deportiva y con el uso de la tecnología para un mayor desarrollo dentro del juego.

@FIFA