Rodrigo Huescas y Copenhague avanzan a los Octavos de Final de la Copa de Dinamarca

Continúan las buenas noticias para el jugador mexicano, Rodrigo Huescas. El canterano de Cruz Azul y el equipo del Copenhague, lograron avanzar a los Octavos de Final de la Copa de Dinamarca, luego de ganar 2-0 al equipo de Lyngby Boldklub, en caliádad de visitante.

Copa de Dinamarca I @FCKobenhavn

Siguen avanzando

Huescas y los Leones continúan siendo uno de los equipos más contundente y regulares del futbol de Dinamarca. Actualmente el Copenhague es tercero de la Superliga danesa, solo por debajo de Aarhus GF y FC Midtjylland, quienes también lograron avanzar de ronda en la Copa.

Victoria del Copenhague en Copa I @FCKobenhavn

En su duelo de 16vos, Copenhague y Lyngby Boldklub, mostraron un duelo parejo en los primeros 45 minutos, dejando el cero en ambos marcadores y con pocas llegadas a cada lado. Para mala fortuna de los locales, los leones apretaron el pie en el acelerador y tras un gran segundo tiempo al final fueron recompensados.

Las acciones comenzaron a tomar forma en el minuto 59, cuando Youssoufa Moukoko, sacó un disparo potente dentro del área y así puso a celebrar a los suyos por primera vez en el partido. Tras la anotación y con el tiempo en su contra, los locales adelantaron sus líneas, decisión que los terminó por afectar minutos después. El sueco Viktor Claesson, fue el encargado de poner el 0-2 en el 79 así dejó liquidado el partidos.

El mexicano, Rodrig Huescas, vio acción hasta los últimos 10 minutos de juego, pese a eso, se vio muy participativo buscando el balón y tratar de salir al frente, sin embargo, no pudo hacerse presente en el marcador y el juego terminó en el 0-2 definitivo.

@FCKobenhavn

¿Cuándo regresan Huescas y Copenhague en la Copa?

Tras su victoria, el equipo danés regresara a la actividad de copa hasta el 28 de octubre, sin embargo, aún no hay rivales confirmados ya que continúa la etapa de 16vos, así que por ahora sólo hay fecha.

Por otro lado, su compromiso internacional más cercano será en la UEFA Champions League, cuando el Copenhague visite al equipo de FK Qarabağ Agdam, de la Liga de Azerbaijan, en la Jornada 2 de la etapa de Liga.

Finalmente, en la Superliga danesa, los leones regresan a la actividad en busca de subir a lo más alto de la tabla el próximo sábado 27 de septiembre, cuando visiten a su similar de Sønderjyske Fodbold.

@FCKobenhavn