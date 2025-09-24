Miguel Ángel Russo vuelve a ser internado y preocupa su salud en Boca Juniors

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en Boca Juniors. El entrenador xeneize no se presentó este miércoles al entrenamiento en la Bombonera, ya que debió ser internado nuevamente para realizarse controles médicos, tal como había sucedido el lunes. Por ahora permanecerá en observación hasta que los médicos definan si regresa a su domicilio o continúa en la clínica.

Russo ya había estado cinco días internado en la clínica Fleni tras el triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata. En esa ocasión, regresó a su casa pero evitó reincorporarse de inmediato al trabajo, acatando las recomendaciones médicas.

Fue internado | mexsport

Preocupación por el estado de salud del entrenador

El pasado fin de semana, durante el partido en la Bombonera, Russo fue observado con un rol más pasivo en el banco de suplentes. Mientras Claudio Úbeda se mostró activo en la línea de cal, el DT permaneció casi todo el tiempo sentado, con escasa intervención táctica. Tras el empate 2-2, dio una conferencia de prensa breve y con respuestas medidas.

Claudio Úbeda cada vez empieza a tener más participación con el conjunto argentino. Ante la ausencia del técnico de 69 años, los entrenamiento y partidos han quedado bajo la conducción de Úbeda y de Juvenal Rodríguez.

Preocupa en el equipo | MEXSPORT

¿Dejará a Boca Juniors?

A pesar de los múltiples internamientos, el estratega sigue regresando a los entrenamientos del equipo. El pasado martes, en su regreso al predio de Boca tras otra jornada de internación, Russo fue recibido por Juan Román Riquelme. Una foto del entrenador abrazado por el vicepresidente y máximo referente del club se convirtió en la postal del día.

Esta foto ha sido interpretada por los aficionados como una seña de respaldo al estratega quien, a pesar de su estado de saluda parece que seguirá bajo su puesto hasta que ya no pueda más.

En Boca los respaldan | MEXSPORT

De momento los entrenamientos deberán ser llevados a cabo por los asistentes del histórico entrenador, mientras se alistan para enfrentarse a Defensa y Justicia el próximo sábado 27. Esto con miras a seguir subiendo en la tabla, en la cual marchan cuartos, dos puntos por detrás del líder.

Buscan seguir sumando puntos | MEXSPORT