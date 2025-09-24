Exdelantero de Real Madrid defiende a Raúl Jiménez y Santiago Giménez por su falta de goles

El exdelantero español Fernando Morientes, campeón de Champions League con Real Madrid, salió en defensa de los atacantes mexicanos Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quienes atraviesan un inicio de temporada con escasez de goles en Europa.

Morientes, quien jugó 18 años al máximo nivel en clubes como Real Madrid, Liverpool y Mónaco, analizó el presente de los delanteros aztecas y señaló que su rendimiento depende en gran medida del entorno que los rodea.

No han tenido tantos goles | mexsport

“Estamos hablando de un talento natural brutal, pero siempre he dicho que un delantero necesita un buen sustento, un centro del campo que lo alimente, extremos que surtan balones, un gran equipo alrededor”, explicó el exgoleador en entrevista para Claro Sports.

Morientes recordó su experiencia comparando la actualidad de Jiménez y Giménez. El histórico atacante españolreveló que su mejor versión llegó cuando compartió vestidor con futbolistas de jerarquía. “Mi mejor rendimiento siempre llegó cuando estuve rodeado de grandes jugadores, y eso es lo que necesitan los dos Jiménez: que la selección les dé el entorno para encontrar su mejor nivel”, puntualizó.

Defendió a los mexicanos | MEXSPORT

La actualidad de los mexicanos

En este arranque de temporada, Raúl Jiménez acumula siete partidos con el Fulham, con un solo gol marcado en la Carabao Cup ante Bristol City, de la segunda división inglesa.

Por su parte, Santiago Giménez suma seis encuentros con apenas dos participaciones de gol, incluyendo su reciente anotación en la Copa Italiana frente al Lecce. Ambos atacantes han batallado para encontrar regularidad de cara a la portería.

Sólo suman un gol en la temporada | AP

¿Qué se viene para Santi y Raúl?

Tras romper su sequía goleadora con el Milan, Santiago Giménez ahora tendrá una de sus más grandes pruebas midiéndose al campeón defensor y actual líder de la Serie A Napoli y días después se enfrentará a la Juventus. Raúl Jiménez por su parte, se medirá ante Aston Villa y Bournemouth en sus siguientes dos encuentros.

Tras estos dos partidos de clubes, los delanteros se reencontrarán en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de Octubre. En estos juegos se enfrentarán ante Ecuador y Colombia como preparación para el Mundial del próximo año.

Se vienen partidos complicados | MEXSPORT