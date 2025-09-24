Santos de Brasil hace oficial la llegada de Brahimi

Luego de un mal arranque de temporada acompañado de una mala racha, problemas con la ficción y complicaciones del descenso, el Santos de Brasil por fin dio una buena noticia a sus aficionados, la incorporación del mediocampista, Billal Brahimi.

Brahimi en Santos I @SantosFC

Refuerzo desde tierras europeas

Billal Brahimi, llega procedente del O. G. C. Niza, equipo de la Ligue 1 de Francia. El mediocampista argelino será parte de los brasileños durante un año, luego de que su contrato culmine en diciembre del 2026, donde se analizará si permanece en el club un periodo de tiempo extra.

Brahimi, llega con una carga importante en sus hombros, la de darle solvencia y solidez al medio campo de los alvinegros y así ayudar a al equipo a enfrentar una de sus crisis más grandes en los últimos años, misma que los dejó en puesto cercanos al descenso durante la Liga.

Anuncio oficial de Santos FC I @SantosFC

¿Cómo llega Brahimi al Santos?

El jugador que forma parte de la Selección de Argelia, fungió toda su carrera en la zona del medio campo, desde sus inicios en Middlesbrough de Inglaterra, hasta su último paso en la liga de Francia, donde si bien no vivió sus mejores momentos, fue donde llegó con mayor expectativas.

Brahimi no llega como un goleador o asistidor nato, sin embargo, su control del medio campo, hacen del jugador uno con equilibrio tanto en la zona defensiva como ofensiva, lo que le vendrá bien al cuadro del argentino, Juan Pablo Vojvoda, quien busca retomar el camino del triunfo.

Desde su debut, Billal Brahimi ha jugado para siete equipos de manera profesional, siendo el cuadro brasileño el primero en acogerlo fuera de tierras europeas. El futbolista, vivió sin duda su mejor etapa en Francia, ya que se volvió más regular y comenzó a tener más minutos.

@SantosFC

Mala racha de Santos

El cuadro donde milita, Neymar Jr, no la está pasando nada bien esta temporada, ya que desde su arranque, no han logrado encontrar su estilo futbolístico adecuado, además de otras razones externas que han influido en el rendimiento del equipo, pero que hasta ahora no se sabe nada.

Por el momento Santos se encuentra en la posición número 14, esto durante la Jornada 24 del Campeonato Brasileño de Serie A, por lo que el tiempo para Brahimi será más corto de lo que pensaban para poder adaptarse en este torneo, sin embargo, ya podrá entrar como principal refuerzo el año que viene.

Brahimi con jugador de Santos FC I @SantosFC