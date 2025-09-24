Palmeiras vs River Plate EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Vuelta

Palmeiras parte con ventaja, pero River promete dejar el alma en busca de otra noche épica.

REDACCIÓN RÉCORD
24 de Septiembre de 2025

La Copa Libertadores 2025 vive una de sus noches más esperadas. Este miércoles 24 de septiembre, el Palmeiras recibirá a River Plate en el Allianz Parque por la vuelta de los cuartos de final, en un encuentro que promete intensidad y drama hasta el final. 

Una serie abierta y cargada de tensión

El conjunto brasileño llega con la ventaja mínima luego de imponerse 2-1 en el Monumental, pero sabe que la serie está lejos de estar definida. River, golpeado por la derrota en la ida, buscará una remontada histórica en San Pablo, apelando a su mística copera y a su carácter competitivo.

Cómo llegan los equipos

  • Palmeiras: Abel Ferreira rotó a su plantel en el Brasileirao y aun así goleó 4-1 a Fortaleza, confirmando su fortaleza y profundidad de equipo. El Verdao llega con confianza, con José Manuel López y Vitor Roque como estandartes ofensivos.

  • River Plate: Marcelo Gallardo apostó por suplentes en el Clausura y cayó ante Atlético Tucumán, perdiendo el invicto local. Sin embargo, la prioridad está puesta en la Copa y en el desafío de revertir la serie en Brasil.

