Palmeiras vs River Plate EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Vuelta

La Copa Libertadores 2025 vive una de sus noches más esperadas. Este miércoles 24 de septiembre, el Palmeiras recibirá a River Plate en el Allianz Parque por la vuelta de los cuartos de final, en un encuentro que promete intensidad y drama hasta el final.

Una serie abierta y cargada de tensión

El conjunto brasileño llega con la ventaja mínima luego de imponerse 2-1 en el Monumental, pero sabe que la serie está lejos de estar definida. River, golpeado por la derrota en la ida, buscará una remontada histórica en San Pablo, apelando a su mística copera y a su carácter competitivo.

Cómo llegan los equipos