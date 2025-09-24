¡Sorpresa! Entrenador que 'fracasó' en Liga MX es elegido para ser DT de un histórico de América

Cerro Porteño ya tendría definido a su nuevo director técnico. De acuerdo con información de César Luis Merlo, el uruguayo Jorge Bava, quien tuvo un breve paso por la Liga MX con León, será anunciado en las próximas horas como estratega del conjunto azulgrana.

Jorge Bava será nuevo entrenador de Cerro Porteño | IMAGO7

El exguardameta charrúa llegará para ocupar el lugar que dejó vacante Diego Martínez, quien fue cesado de manera sorpresiva pese a mantener al equipo en la segunda posición del campeonato paraguayo, solo por detrás de Guaraní.

Su paso por México: fracaso con León

Bava llegó a la Liga MX a comienzos de 2024 para dirigir al Club León, luego de conquistar todo en Uruguay con Liverpool FC de Montevideo. Sin embargo, su aventura en México no cumplió las expectativas: en 28 partidos sumó 7 victorias, 7 empates y 11 derrotas, sin conseguir la clasificación a Liguilla, lo que derivó en su salida apenas ocho meses después de su arribo.

De campeón en Colombia a un nuevo reto en Paraguay

Actualmente, el estratega de 43 años dirige a Independiente Santa Fe en Colombia, club con el que recientemente se coronó campeón de liga. No obstante, Cerro Porteño decidió apostar fuerte por su fichaje y pagará la cláusula de rescisión, cercana a los 200 mil dólares, para asegurar su contratación.

Campeón en Uruguay y Colombia, pero fracasó en México | IMAGO7

Último partido antes de despedirse

Bava dirigirá todavía el duelo entre Independiente de Medellín y Santa Fe por la Copa de Colombia, y posteriormente pondrá rumbo a Asunción para firmar oficialmente con el “Ciclón de Barrio Obrero”.

Con este movimiento, Cerro Porteño suma a sus filas a un entrenador que ya demostró capacidad de conseguir títulos en Sudamérica, aunque con un antecedente negativo en México que intentará dejar atrás en su nueva etapa.

Jorge Bava saldrá por clausula de rescisión | IMAGO7