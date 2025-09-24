Copa Intercontinental 2025: Pyramids FC vence al Al Ahli y avanza a Semifinales

Pyramids FC sigue con su camino de Cenicienta en la Copa Intercontinental de la FIFA. El cuadro egipcio se coronó campeón de la zona Africana-Asiática y del Pacífico al ganar sus primeros dos partidos en el torneo. Ahora espera rival en Semifinales con miras a poder enfrentar a PSG en la Final.

El torneo que sustituyó al Mundial de Clubes inició oficialmente el pasado 14 de septiembre en el enfrentamiento entre el Pyramids y el Auckland City de Nueva Zelanda. Este partido lo superaron fácilmente los africanos con un marcador de 3-0 ganando el trofeo África-Pacífico.

Diez días más tarde enfrentaron su segundo partido del torneo, esta vez midiéndose al campeón de la Champions LEague Asiática en el Al Ahli de Arabia Saudita. El ganador de este encuentro avanzaría a las Semifinales del torneo dando un paso importante.

Contundente victoria

En el segundo partido de Copa Intercontinental, Pyramids repitió la misma dosis. El campeón africano, de la mano del delantero de República del Congo, Mahmoud Mayele, lograron vencer al cuadro árabe para seguir con vida en el torneo internacional.

Mahmoud Mayele fue sin duda alguna el héroe del partido al marcar un Hat-Trick para comandar la victoria. El africano apareció primero al minuto 21. Al Ahli respondería previo al medio tiempo con un penal, pero el delantero de Pyramids aparecería de nueva cuenta al 71 y 75 para sellar la victoria a su favor.

¿Qué sigue en la Copa Intercontinental?

Ahora toca esperar para poder ver el siguiente partido de la Copa Intercontinental pues, previo a disputar el segundo juego de Cuartos de Final, se debe definir al Campeón de Copa Libertadores. El torneo de la Conmebol a penas está definiendo a sus semifinalistas. Una vez que salga el campeón se reanudará la actividad en este torneo.

El ganador de Libertadores se enfrentará a Cruz Azul el próximo 10 de diciembre en el 'Derbi de las Américas' para definir al segundo Semifinalista. Posteriormente el equipo que salga avante se enfrentará al Pyramids en la 'Copa Challengers'.

El ganador de la Copa Challengers que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre se medirá al campeón de Champions League, París St. Germain, cuatro días más tarde para así definir al campeón del torneo.

