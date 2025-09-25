Andrés Guardado revienta a Sevilla y Lopetegui: 'no fue un caballero'

El mediocampista mexicano, Andrés Guardado recordó lo sucedido en los Octavos de Final de la Copa del Rey en 2022, en el derbi entre Real Betis y Sevilla, catalogado como ‘el del palo’, por el impacto que Joan Jordán recibió desde las gradas del Estadio Benito Villamarín.

Guardado en calentamiento

¿Qué pasó en el Real Betis vs Sevilla en 2022?

El partido se tuvo que suspender y jugarse al día siguiente, sin afición. Finalmente los Verdiblancos se llevaron el triunfo con el gol de Sergio Canales. Posteriormente levantaron el trofeo al vencer a Valencia en la tanda de penaltis.

En el podcast de Josep Pedrerol: ‘El Cafelito’, el mexicano reveló detalles sobre lo que se vivió en el pasillo. Para Guardado, Sevilla y Julen Lopetegui no se comportaron a la altura, ya que según sus palabras “intentaron hacer una telenovela”.

¿Qué dijo Guardado sobre el 'derbi del palo'?

"Lo que se vivió en ese túnel de vestuarios de ese derbi fue algo vergonzoso, vergonzoso. Que estuvo fatal, eh. Para empezar, yo condeno lo que ocurrió, estuvo fatal. Pero, a raíz de eso, todo lo que pasó allí... Fue una vergüenza”, inició Guardado.

Guardado sonríe en acción con León

"Se agarraron para hacer de todo eso una telenovela. Solo te digo esto, el palo estaba ahí y los árbitros discutiendo el entrenador de ellos, con el director deportivo, con los capitanes... Y yo escuchando que decían que no podía jugar porque tenía una contusión.

Pura vergüenza, entonces, yo agarro el palo, yo estaba loquísimo, y enfrente del árbitro y de todos me lo empiezo a estrellar en la cabeza. Lo doblé entero y le dije al árbitro '¿qué pasa? ¿ahora tengo yo una contusión? ¿no puedo jugar?'. Estaba muy cabreado”, relató el mexicano.

Guardado señaló el respeto hacia Julen Lopetegui, pero considera que no tuvo un comportamiento aceptable para la situación. "Lo respeto mucho como entrenador, pero en ese momento no me pareció un caballero del futbol, la verdad”, agregó.

Andrés Guardado en acción

Las declaraciones de Guardado impactaron entre los aficionados españoles, quienes tenían la incógnita de lo que había ocurrido en ese memorable derbi. Tras tres años, el mexicano contó su versión y hasta ahora no ha existido réplica de los involucrados.