¿Qué significa Zayu, nombre de la mascota del Mundial 2026 que representa a México?

Esta semana la FIFA presentó oficialmente a las tres mascotas que representarán a los países anfitriones del Mundial 2026. Zayu, el jaguar mexicano, Maple, el alce canadiense y Clutch, el águila estadounidense serán los emblemas de la próxima justa mundialista.

Cada mascota refleja elementos culturales y simbólicos de su país. De acuerdo con la FIFA, juntas las tres mascotas forman un trío que busca 'transmitir valores de unidad, inclusión, herencia y pasión por el futbol'.

Se alistan para el mundial | MEXSPOT

Zayu: el jaguar que representa a México

Zayu es la mascota oficial de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de un jaguar que porta el uniforme mexicano y porta el número 9. Según la FIFA, Zayu es un delantero con una agilidad y velocidad excepcionales en el campo de juego, mientras que fuera de él promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición. Su misión es unir a personas de distintas nacionalidades con un mensaje de orgullo, alegría y diversidad.

La FIFA explicó que el nombre Zayu encierra los significados de unidad, fortaleza y alegría, aunque no especificó el origen lingüístico exacto del término.

La Secretaría de Turismo de México destacó que Zayu representa más que un personaje deportivo. Es considerado un símbolo sagrado en culturas como la Maya, asociado con la fuerza, el valor y la conexión con una herencia milenaria.

Representa al país | CAPTURA

Posibles raíces lingüísticas

Náhuatl: Algunas interpretaciones sugieren una posible conexión con raíces náhuatl relacionadas con la juventud, aunque no existen referencias oficiales que lo confirmen.

Mixteco: En esta lengua indígena, existe la palabra “Dzahui”, que significa “lluvia”, y que comparte cierta similitud fonética con Zayu.

Estas interpretaciones no han sido oficializadas, pero enriquecen el interés multicultural en torno al nombre de la mascota.

No hay origen exacto del nombre | x

Clutch y Maple: las otras mascotas del Mundial

Clutch es un águila calva, símbolo nacional de Estados Unidos desde 1782. Fue reconocida oficialmente como ave nacional en 2024. Según la FIFA, la elección de esta ave se debe a que representa el 'poder, la audacia y el espíritu exclusivo de América del Norte'.

Maple representa a Canadá. Aunque el símbolo nacional oficial es el castor, el alce es un animal nativo presente en todo el territorio canadiense. Para la FIFA, el tamaño imponente y resistencia lo convierten en un emblema de 'fuerza, nobleza y conexión con la naturaleza.'

Las tres mascotas son animales | X