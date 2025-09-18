‘Claro que sí’ Gilberto Mora ve a México como campeón del Mundial Sub-20

A solo un par de semanas antes de que arranque la justa mundialista en la categoría Sub-20, la Selección Mexicana ya se encuentra lista para su debut en el grupo de la muerte el próximo domingo 28 de septiembre, donde su principal jugador, Gilberto Mora, se muestró muy positivo previo al arranque del torneo.

Mora en Selección | IMAGO7

Gilberto Mora prometió Copa del Mundo

Durante un conferencia de prensa, el jugador de los Xolos de Tijuana y que se perfila como la estrella del combinado nacional, mencionó que el equipo se ve como campeón, esto como prueba del buen futbol que hay en las juveniles del país mexicano.

“Claro que sí (México ganará el Mundial Sub-20). Muy feliz, muy contento. Creo que somos un muy buen grupo. Vamos a ganar. Trato de disfrutar el momento y trato de poner al servicio del equipo mi mejor versión”, declaró Mora.

Además de Gilberto, tres de los príncipes nombres que conforman el equipo de México son Elías Montiel de Pachuca, Hugo Camberos y Yael Padilla de Chivas, Amaury Morales y Mateo Levy con Cruz Azul y Obed Vargas de Seattle Sounders, por lo que el Tricolor va como uno de los principales candidatos, hecho que recalcó Mora.

“Creo que esta es una muy buena oportunidad para poder mostrarnos y que todos vean que también de este lado hay buen futbol”, concluyó el ya seleccionado con el equipo mayor en la Copa Oro 2025.

Gilberto Mora en Selección Sub-20 | IMAGO7

¿Cuándo debuta México en el Mundial Sub-20?

La justa mundialista que se llevará a cabo en Chile, dará inicio para México el próximo domingo 28 de septiembre, cuando los aztecas hagan su debut ante Brasil a las 17:00 (tiempo centro de México).

Copa Oro 2025 | IMAGO7