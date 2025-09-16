Concacaf: ¿Qué ganaron los mexicanos nominados a premio de Mejor Jugador del Año 24-25?

La Concacaf reveló la lista definitiva de candidatos al galardón de Mejor Jugador del Año 2024/2025, un reconocimiento que distingue a los futbolistas más destacados de la región, y varios nombres mexicanos figuran entre los protagonistas gracias a sus números y logros individuales.

En la rama varonil, Ángel Sepúlveda aparece como uno de los favoritos luego de haber terminado como líder de goleo con 9 tantos en la Liga MX, además de ser distinguido como el mejor jugador del torneo. A él se suman figuras de la Selección Mexicana como Edson Álvarez, hoy referente en Europa y pilar del mediocampo del Tri, y Raúl Jiménez, quien sigue vigente con goles y liderazgo en el ataque.

Hay tres nominados | X



Del lado femenil, las representantes mexicanas también llegan con credenciales de peso. Charlyn Corral, del Pachuca, firmó un año histórico: tras obtener el Pichichi en España, regresó a México para brillar en la Liga MX Femenil, donde se consagró como máxima goleadora con 20 tantos, firmando su mejor temporada a los 31 años.

Otra candidata es Jacqueline Ovalle, una de las jugadoras más determinantes de la Selección Mexicana, que fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 y que además marcó en la histórica victoria sobre Estados Unidos en la Copa Oro Femenil 2024.

Ovalle y Charlyn lideran la lista | X

Con estos nombres, México se posiciona como protagonista en la terna de Concacaf, confirmando que tanto en la rama varonil como en la femenil existen figuras capaces de competir al más alto nivel de la región.