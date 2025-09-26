Ex estrella de la Selección de Brasil es condenado a prisión

En las últimas horas, una noticia sacudió a los aficionados, pues una de sus ex estrellas de la Selección de Brasil podría pasar por la cárcel, esto debido a un problema con la manutención de sus hijos, por lo que si no paga una multa podría ser detenido en un lapso de tiempo.

Anderson en el Manchester United | X

30 días de prisión en caso de incumplimiento

El ex centrocampista, Anderson Luis de Abreu Oliveira, mejor conocido como ‘Anderson’, fue acusado de un incumplimiento de pago a la madre de sus hijos, dicha situación fue notificada en el tribunal de familia de Porto Alegre, donde es acusado de una acumulación de deudas desde junio.

Anderson el aPremier League | @premierleague

El tribunal ya notificó al jugador que debe realizar los pagos pendientes que están la cantidad de 165.000 euros que inician desde el pasado 28 de junio. En caso de incumplir con la orden del tribunal, el ex futbolista podría pasar hasta un periodo de 30 días de cárcel en régimen cerrado, según la resolución emitida el 3 de septiembre del presente año.

Además de advertencia del juez, este también aclaró que en caso de no encontrar cupo en centros penitenciarios locales, Anderson podrá cumplir sus sentencia en un régimen semiabierto, es decir, con salidas en la mañana y tarde para realizar acciones recreativas o trabajos comunitarios, pero volviendo en la noche para dormir en la prisión.

Pese a lo emitido, Anderson, no ha dado declaraciones ni se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en caso de acudir al juez se sera que pueda ofrecer algunas palabras para los medios sobre la situación que vive actualmente ante la demanda.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Quién fue Anderson Luis de Abreu Oliveira?

Anderson fue sin duda uno de los diamantes en bruto del futbol brasileño que nunca pudo explotar todo su potencial, recordado por su habilidad con el control del balón y su posicionamiento en el terreno de juego, acciones que lo llevaron hasta el combinado brasileño.

El ex mediocampista no sólo conquistó los ojos de su país, sino que también fue declarado una de las grandes joyas en la década del 2010, llegando a ganar el máximo galardón juvenil, el Golden Boy 2008.

Su mejor momento lo vivió con el Manchester United, donde consiguió levantar la Premier League cuatro veces, la Champions League y una medalla de bronce con la Selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Anderson como campeón de Champions League | X