¡Se va un grande! Sergio Busquets anuncia su retiro como profesional

El mediocampista español colgará los botines una vez que concluya la temporada

Sergio Busquets anuncia su retiro como profesional
Sergio Busquets anuncia su retiro como profesional | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
25 de Septiembre de 2025

Una era llegó a su fin en el futbol internacional. Sergio Busquets tomó la decisión de retirarse, una vez que concluya la temporada de la MLS. Así lo informó el mediocampista por medio de redes sociales. 

El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, adelantó que el jugador había tomado la decisión de colgar los botines. Tras ello, el jugador publicó un video para despedirse y agradecer a todos los que han formado parte de su carrera. 

Busquets se retirará una vez concluya la temporada de la MLS
Busquets se retirará una vez concluya la temporada de la MLS | AP

Así confirmó Sergio Busquets su retiro 

Por medio de un video en Instagram, el mediocampista anunció su decisión. "Gracias a todos y al futbol por tanto.  Siempre seréis parte de esta historia tan bonita", escribió en la misma publicación. 

Busquets debutó en la Temporada 2008-09 con Barcelona, equipo con el cual estuvo la mayor parte de su carrera. "Han sido casi 20 de años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", dice Busquets en el video compartido. 

Busquets se retira después de casi 20 años
Busquets se retira después de casi 20 años | TWITTER

"El futbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje", añadió el jugador, que agradeció a Barcelona, "el club de su vida", por todos los momentos que vivió con la casaca blaugrana. 

De igual forma se despidió de la Selección de España, con la cual se coronó en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012. Por último, se despidió de Inter Miami, con el cual vivió esta última etapa de su carrera como futbolista profesional. 

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido. Muchas gracias a todos, hasta pronto", finaliza su mensaje. 

Busquets pone fin a una larga carrera
Busquets pone fin a una larga carrera | MEXSPORT&nbsp;

¿Qué ganó Sergio Busquets a lo largo de su carrera? 

En total, a lo largo de su carrera, el mediocampista logró 36 campeonatos entre Barcelona, Inter Miami y la Selección de España. Del total, 32 títulos los obtuvo con el equipo blaugrana, incluidas tres Champions League y tres Mundiales de Clubes

  • Un Mundial (2010) con la Selección de España
  • Una Eurocopa (2012) con la Selección de España
  • Champions League: Tres con Barcelona
  • Supercopa de Europa: Tres con Barcelona
  • LaLiga: Nueve con Barcelona
  • Mundial de Clubes: Tres con Barcelona
  • Copa del Rey: Siete con Barcelona
  • Supercopa de España: Siete con Barcelona
  • Leagues Cup (2023) con Inter Miami
  • Supporters Shield (2023-24) con Inter Miami
Busquets formó parte de la Roja que se coronó en Sudáfrica
Busquets formó parte de la Roja que se coronó en Sudáfrica | MEXSPORT&nbsp;

 

