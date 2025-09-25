Barcelona vence de visita al Oviedo y acecha a Real Madrid

Barcelona vino de atrás y se impuso de visita 3-1 al Real Oviedo con goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo. Con este resultado, los culés se mantienen invictos y siguen de cerca al Real Madrid en la lucha por el liderato de la LaLiga.

Como se esperaba, los dirigidos por Hansi Flick tomaron la batuta desde el inicio, pero los postes y las intervenciones de Aarón Escandell evitaron que el marcador se abriera tras los primeros embates.

Sin embargo, el conjunto asturiano dio la sorpresa y se fue al frente al minuto 33 gracias a Alberto Reina, quien aprovechó una terrible salida de Joan García y disparó desde larga distancia con el arco vacío.

Barcelona se impuso 3-1 al Oviedo | AP

La respuesta llegó hasta la segunda mitad luego de que Eric García firmara el empate con un remate sencillo dentro del área chica tras una serie de rebotes.

Al 70’, el Barça concretó la remontada gracias a un espectacular remate de cabeza de Robert Lewandowski que se incrustó en el ángulo superior derecho; el polaco llegó a tres goles en la temporada.

Ya en la recta final, Ronald Araujo sentenció el partido con un buen cabezazo en un tiro de esquina que dejó sin oportunidades al arquero.

Lewandowski festeja su gol ante Oviedo | AP

Barcelona llegó a 16 puntos luego de seis fechas y sigue muy de cerca al Real Madrid, que tiene 18, y marcha con paso perfecto. El siguiente reto de los blaugranas es el domingo en casa ante la Real Sociedad.

Por su parte, Oviedo se mantiene en zona de descenso con solo tres unidades y ya se prepara para enfrentar al Valencia en Mestalla el fin de semana.