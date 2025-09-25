¡A lo Kevin Mier! Joan García se equivoca y 'regala' gol a Real Oviedo

Real Oviedo sorprendió a Barcelona en su encuentro en LaLiga, pues en la primera mitad, los dirigidos por Veljko Paunovic se adelantaron con un gol inesperado, pues cayó tras un error del arquero culé, Joan García, uno de los recién llegados al club.

Joan García previo a partido | X: CAPTURA

¿Cómo fue el error de Joan García?

En un intento de salir a quedarse con el balón, García no pudo conectar de la mejor forma, por lo que tuvo que ir más allá de su área y dejó desprotegida la portería. El rebote le cayó a Alberto Reina, quien disparó desde larga distancia para poner el primero del partido.

El gol cayó como balde de agua fría para el conjunto culé en los primeros 45 minutos, ya que pintaban como amplios favoritos por lo demostrado en el inicio de la temporada. Barcelona levantó la mano como un candidato para llevarse el título, mientras que Real Oviedo buscará la permanencia.

Real Oviedo logró el ascenso a LaLiga, y la dirigencia de Veljko Paunovic fue esencial para conseguir el objetivo en el tramo final de la temporada, luego de que el serbio llegó tras su experiencia en el futbol mexicano con Tigres.

Barcelona en acción ante Real Oviedo | AP

Joan García llegó al Barcelona en esta temporada luego de su destacada participación con el Espanyol. El arquero de 24 años de edad se quedó con la titularidad en la plantilla de Hansi Flick, por encima del polaco, Wojciech Szczesny.

La reacción de la afición de Barcelona al error de Joan García

Pese al error ante Real Oviedo, la afición culé confía todavía en el joven arquero, especialmente por sus actuaciones en partidos anteriores, en los que destacó con atajadas cruciales para que Barcelona se quedara con un resultado favorable.

Barcelona conforma una plantilla de calidad, con el objetivo de conquistar LaLiga y la Champions League, en esta última, los culés se quedaron cerca de llegar a la Final, pero el Inter de Milán les arrebató esa ilusión en un emocionante partido.

El inicio del duelo dejó en claro que los recién ascendidos no serán un rival sencillo, y que cada error puede costar caro en una temporada donde la competencia por los puntos será intensa.

Momentos del Real Oviedo vs Barcelona | AP