Genoa remonta a Empoli en Coppa Italia con Johan Vásquez como titular
David Torrijos Alcántara
25 de Septiembre de 2025

Genoa se llevó el triunfo en la Coppa Italia sobre Empoli en la Segunda Ronda. Con una remontada para dejar las cosas 3 a 1, el equipo de Johan Vásquez avanza firmemente en el torneo, a pesar del susto inicial que sufrieron en casa.

Johan Vásquez en acción con Genoa
Johan Vásquez en acción con Genoa | X: CAPTURA DE PANTALLA

Así fue el triunfo de Genoa sobre Empoli en Coppa Italia 

Edoardo Saporiti sembró el terror en el Luigi Ferraris con el tanto al minuto 12, pero Genoa se recuperó rápidamente con la anotación de Morten Frendrup poco tiempo después. El club del mexicano, Vásquez encontró tranquilidad y pudo luchar por la victoria.

Fue Alessandro Mercandalli quien puso el gol de la ventaja al 56’, lo que le dio todavía más confianza a los dirigidos por Patrick Vieira para avanzar a la siguiente fase, pues después de ello tomaron el control del encuentro y buscaron el tanto para sentenciarlo.

Festejo de Genoa
Festejo de Genoa | AP

Jeff Ekhator definió el partido al minuto 83 para sellar el 3 a 1 y que Genoa avanzara a los Octavos de Final de la Coppa Italia, fase en la que se verán las caras con Atalanta. Para los de Vieira, el triunfo significa una gran oportunidad para confirmar su evolución.

Desde hace algunos meses, Vieira manifestó su deseo de conquistar este torneo, pues lo ve como una oportunidad de evolucionar a su plantilla. Por ello, el triunfo representa una ilusión grande tanto para los aficionados como para los jugadores.

¿Cómo le fue a Johan Vásquez con Genoa ante Empoli? 

El central mexicano, Johan Vásquez jugó los 90 minutos del encuentro y tuvo una buena actuación, con el 89% de pases precisos, además de la mayoría de sus duelos ganados en defensa, lo que lo coloca como uno de los elementos esenciales para el club italiano.

Con la motivación de la victoria, Genoa ahora se enfrentará a Lazio en la Jornada 5 de la Serie A, en el mismo escenario del triunfo en la Coppa Italia, el Luigi Ferraris. Se espera que Johan Vásquez arranque como titular en el duelo.

Genoa en partido
Genoa en partido | AP

Genoa avanza a los Octavos de Final de la Coppa Italia tras el importante triunfo sobre Empoli. Johan Vásquez volvió a destacar con el club italiano y será una pieza fundamental en la búsqueda de conquistar el título para Patrick Vieira.

