Luis de la Fuente responde a Hansi Flick por lesión de Lamine Yamal: "no recuerdo lo que dijo"

Una de las ausencias más notables dentro del Barcelona es Lamine Yamal, quien se perdió el último juego de LaLiga y el primero de Champions League. Ante la falta del juvenil canterano de La Masía, Hansi Flick, entrenador alemán, se quejó de Luis de la Fuente, estratega de la Selección Española, y su forma de trabajo.

Ante los reclamos del timonel blaugrana, Luis de la Fuente respondió tajantemente. El seleccionador de la Furia Roja aseguró que no recuerda lo que dijo Flick, además de agregar que tampoco le interesa.

Lamine Yamal | AP

La emoción de Luis de la Fuente

El seleccionador español tuvo un homenaje en el que dio dichas declaraciones, además de que añadió su emoción de ser el entrenador de la Selección Española y el próximo Mundial. De la Fuente aseguró que la Furia Roja no es la gran favorita para la próxima Copa del Mundo, por lo que le quitó presión a los suyos.

"Más presión que la me pongo yo a mí mismo no me la puede meter nadie, soy muy autoexigente en mi trabajo del día a día", comentó el español. "Estoy nervioso y emocionado. Es un gran honor".

Luis de la Fuente | AP

¿Qué dijo Flick?

Previo al partido ante Valencia, el entrenador del Barcelona comentó ante los medios que Lamine Yamal se lesionó. Hansi Flick culpó a la Fecha FIFA, y aunque no dijo nombre, señaló a Luis de la Fuente como uno de los culpables.

"Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Disputó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Eso no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y buenos futbolistas en todas las posiciones", comentó el alemán.

Hansi Flick | AP

Los próximos duelos del Barcelona

El conjunto catalán aún no ha confirmado hasta cuando podrá regresar Lamine, pero su evolución es positiva. Pese a la falta ofensiva, el extremo no hizo mucha falta, pues Marcus Rashford hizo un gran trabajo en Champions League.

El conjunto blaugrana enfrentará en unas horas al Real Oviedo de Veljko Paunovic, equipo que no ha tenido el regreso esperado a LaLiga. De igual forma, Barcelona buscará seguir con su paso casi perfecto en la Primera División Española.

Lamine Yamal | AP