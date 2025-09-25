Exfutbolista de Manchester United, cerca de ir a la cárcel por incumplimiento de pagos de pensión alimenticia

El exjugador del Manchester United, Anderson Luís de Abreu Oliveira, se encuentra metido en un problema que lo puede llevar a prisión, pues fue condenada por un tribunal de Brasil tras no pagar pensión alimenticia.

¿Qué hizo Anderson para tener orden de arresto?

El brasileño tuvo paso por los Red Devils, cuando Sir Alex Ferguson dirigía al equipo. En esa etapa, Anderson conquistó múltiples títulos, como cuatro Premier Leagues, una Champions League, entre otros trofeos domésticos en Inglaterra.

Por dicha razón, el caso del brasileño resonó entre el público, ya que cuenta con una orden de arresto por incumplir pagos de pensión alimenticia. La deuda es de alrededor de 193 mil dólares y si no paga tendría una pena de hasta 30 días de prisión.

Por otro lado, si el brasileño paga la deuda, la orden será suspendida inmediatamente. Sin embargo, si no cumple tendrá que estar tras las rejas, por lo que la prioridad para Anderson será saldar el tema de la manutención de sus hijos.

Anteriormente, Anderson reveló que tiene nueve hijos y la situación financiera se complica. Además, en 2021 ya había tenido problemas legales por presunto lavado de dinero con criptomonedas, que al final se trataba de más de 4.7 millones de libras.

Los aficionados se sorprendieron por lo que atraviesa el futbolista brasileño, quien ganó el Golden Boy en 2008 y brilló en Manchester United para conquistar títulos importantes junto a una de las grandes leyendas, Sir Alex Ferguson.

Así fue la carrera de Anderson

En 2019, Anderson se retiró de manera discreta por constantes lesiones. Su último club fue el Adana Demirspor y anteriormente estuvo en Inter de Porto Alegre, Coritiba, Fiorentina, Porto y Gremio. Tras su carrera, ha tenido que enfrentar problemas legales.

El caso de Anderson ha generado debate en Brasil sobre la situación de varios exfutbolistas que, tras retirarse, enfrentan dificultades económicas y legales pese a haber tenido carreras exitosas. La historia del mediocampista refleja cómo una mala administración financiera y problemas personales pueden poner en riesgo el legado de figuras que alguna vez brillaron en la élite del futbol mundial.

