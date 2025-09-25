Borussia Dortmund controlará las publicaciones de Felix Nmecha tras mensaje sobre Charlie Kirk

El asesinato de Charlie Kirk dejó una gran polémica en todos los ámbitos culturales, incluyendo el deporte. Felix Nmecha, jugador del Borussia Dortmund, realizó una publicación en redes sociales sobre el incidente, razón por la que el club alemán tomó una medida sobre eso.

Con información del diario alemán Bild, el conjunto de las Abejas le llamó la atención y decidió supervisar de ahora en adelante todas sus publicaciones. El conjunto alemán respeta la libertad de expresión de sus futbolistas, sin embargo, los comentarios de Nmecha generaron cierta incertidumbre en el círculo del club.

¿Qué dijo Felix Nmecha?

Por medio de sus redes sociales, el futbolista alemán compartió un mensaje dado el pésame a la familia, aunque también arremetió en contra de la gente que se burló del asesinato.

"Jesús es el camino, la verdad y la vida. Celebrar el asesinato de un padre de dos hijos, un esposo y un hombre que defiende sus creencias y valores pacíficamente es verdaderamente malvado y muestra cuánto más necesitamos a Cristo. Que Dios tenga misericordia y abra nuestros ojos y corazones en el nombre de Jesús", comentó Nmecha.

Ante la ola de críticas que el internacional alemán recibió, publicó un mensaje más por medio de su cuenta de Instagram, en el que aseguró que su intención no era provocar alguna polémica.

"Mi intención era expresar mis condolencias a la familia y transmitir el mensaje de que el odio y la violencia nunca serán la solución. Es perfectamente normal tener opiniones y posturas políticas diferentes, ya que yo mismo discrepo de muchas de las cosas defendidas por Charlie Kirk. Pero no olvidemos que un ser humano fue brutalmente asesinado delante de su esposa y sus dos hijos pequeños. Creo sinceramente que, más allá de la política, expresar condolencias es un gesto humano que no debe condenarse", sentenció.

Más reacciones en el deporte

La muerte de Charlie Kirk generó diversas reacciones en el deporte, como lo fueron sus diversos homenajes en el mismo. Uno de los más recordados fueron los Yankees de Nueva York, quienes guardaron un minuto de silencio por el activista.

De igual forma, algunos jugadores y exjugadores de la NFL como: Golden Tate, Harrison Butker y Dez Bryant expresaron su pesar por medio de sus redes sociales. Varios equipos también guardaron un minuto de silencio por el mismo.

