Jimmy Kimmel regresa con todo tras suspensión por caso Charlie Kirk ¿Qué fue lo que dijo?

Jimmy Kimmel volvió a la televisión el martes por la noche con un mensaje contundente: la libertad de expresión no puede estar en juego, incluso cuando se incomoda. Tras casi una semana suspendido por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presentador abrió Jimmy Kimmel Live! con un monólogo cargado de emociones y una fuerte defensa de sus ideales.

"Entiendan que nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven hombre. No creo que haya nada divertido en ello", expresó visiblemente conmovido, mientras su voz se quebraba entre aplausos del público.

Jimmy Kimmel en ningún momento se disculpó por sus palabras / Especial

El mensaje que lo sacó del aire

Todo comenzó con una observación polémica. Durante un monólogo anterior, Kimmel insinuó que el entorno radicalizado del movimiento MAGA podría haber influido en el asesinato de Charlie Kirk. Aunque no responsabilizó directamente a nadie, su comentario fue suficiente para que varias cadenas afiliadas a ABC se negaran a transmitir el programa hasta que ofreciera una disculpa pública.

"La pandilla MAGA está desesperada por caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos", dijo entonces, señalando la explotación política del caso.

Donald Trump nunca ha estado a favor de Jimmy Kimmel / Especial

“No quiero cambiar a nadie”

Durante su regreso, Kimmel aseguró que no pretendía señalar a ningún grupo en específico, y explicó que su intención era justamente lo contrario. "Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente fue un individuo profundamente perturbado", dijo.

En un momento especialmente reflexivo, reconoció: "He escuchado hablar mucho sobre lo que debía o no decir esta noche y la verdad es que no creo que lo que tenga que decir vaya a marcar una gran diferencia. Si te gusto, te gusto; si no, no; no me hago ilusiones con cambiar la forma de pensar de nadie".

Y añadió una frase que muchos ya consideran emblemática: "Este programa no es importante. Lo que es importante es que vivamos en un país que nos permita tener un programa como este".

El público recibió con aplausos el regreso de Jimmy Kimmel / Especial

Reconoce a críticos y aplaude a Erika Kirk

Kimmel también mencionó a personalidades conservadoras como Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz y Rand Paul, reconociendo su defensa pública de la libertad de expresión, aún cuando suelen estar en lados opuestos.

Además, destacó el gesto de Erika Kirk, viuda del activista, quien perdonó públicamente al presunto asesino de su esposo: "Me conmovió profundamente... Si hay algo con lo que quedarnos de esta tragedia, espero que sea eso".

Y aunque no perdió la oportunidad de lanzar un dardo con humor sobre Donald Trump y su recomendación de evitar Tylenol en embarazadas —"No estoy seguro de para quién fueron más raras las últimas 48 horas, si para mí o para el CEO de Tylenol"—, dejó claro que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus palabras.

“No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk represente a nadie. Era una persona enferma que creía que la violencia era una solución y no lo es”, expuso.