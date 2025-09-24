Festival del Pan de Muerto 2025: Fecha, lugar, horarios y panaderías invitadas

Cada año en la Ciudad de México, el Festival del Pan de Muerto reúne tradición, sabor y cultura en un solo evento. Para 2025 ya se confirmó su quinta edición en el Museo Kaluz, con fechas, horario y detalles que harán de esta celebración una experiencia imperdible para amantes de la gastronomía y la memoria.
¿Cuándo y dónde será el festival?
La V edición del Festival del Pan de Muerto 2025 se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. La sede será el Café del Museo, ubicado en la terraza del Museo Kaluz, en la Ciudad de México.
Para llegar fácilmente, puedes usar el transporte público: las estaciones Hidalgo (Línea 3 del Metro) o Línea 7 del Metrobús están cerca, y luego caminar unos minutos hacia el recinto.
¿Qué podrás encontrar en el festival?
Aunque el programa completo todavía no ha sido revelado, por ediciones pasadas se espera:
Una amplia oferta de panes de muerto en diferentes estilos y sabores.
Posibilidad de degustación con costo adicional.
Colaboración con distintos proyectos panaderos que ofrecerán versiones tradicionales y creativas del pan de muerto.
También habrá cafetería, y en años anteriores el costo del boleto se podía descontar en consumo.
En otras festividades ligadas al pan de muerto, como la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 en Coyoacán, se esperan más de 100 expositores, chocolates artesanales, café de origen, versiones veganas del pan, artesanías y actividades culturales.
Consejos para disfrutar al máximo
Llega temprano: para evitar aglomeraciones y tener más disponibilidad para probar y recorrer.
Lleva efectivo: aunque el acceso es gratuito (o incluido con el boleto del museo), muchas degustaciones o productos son de pago.
Revisa transporte público: usar el Metro / Metrobús suele ser más práctico que buscar estacionamiento.
Explora sabores menos comunes: busca versiones veganas, rellenas o con ingredientes innovadores.
Consulta el programa oficial: atentos a las redes del Museo Kaluz o del Café del Museo para conocer actividades específicas como talleres, demostraciones o presentaciones artísticas.