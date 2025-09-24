Festival del Pan de Muerto 2025: Fecha, lugar, horarios y panaderías invitadas

Cada año en la Ciudad de México, el Festival del Pan de Muerto reúne tradición, sabor y cultura en un solo evento. Para 2025 ya se confirmó su quinta edición en el Museo Kaluz, con fechas, horario y detalles que harán de esta celebración una experiencia imperdible para amantes de la gastronomía y la memoria.

Comienzan los eventos de Día de Muertos/iStock

¿Cuándo y dónde será el festival?

La V edición del Festival del Pan de Muerto 2025 se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. La sede será el Café del Museo, ubicado en la terraza del Museo Kaluz, en la Ciudad de México.

Para llegar fácilmente, puedes usar el transporte público: las estaciones Hidalgo (Línea 3 del Metro) o Línea 7 del Metrobús están cerca, y luego caminar unos minutos hacia el recinto.

La V edición del Festival del Pan de Muerto 2025 se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre/iStock

¿Qué podrás encontrar en el festival?

Aunque el programa completo todavía no ha sido revelado, por ediciones pasadas se espera:

Una amplia oferta de panes de muerto en diferentes estilos y sabores.

Posibilidad de degustación con costo adicional.

Colaboración con distintos proyectos panaderos que ofrecerán versiones tradicionales y creativas del pan de muerto.

También habrá cafetería, y en años anteriores el costo del boleto se podía descontar en consumo.

Podrás encontrar una amplia variedad de panes de muerto en diferentes estilos y sabores/iStock

En otras festividades ligadas al pan de muerto, como la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 en Coyoacán, se esperan más de 100 expositores, chocolates artesanales, café de origen, versiones veganas del pan, artesanías y actividades culturales.

Consejos para disfrutar al máximo

Llega temprano : para evitar aglomeraciones y tener más disponibilidad para probar y recorrer.

Lleva efectivo : aunque el acceso es gratuito (o incluido con el boleto del museo), muchas degustaciones o productos son de pago.

Revisa transporte público : usar el Metro / Metrobús suele ser más práctico que buscar estacionamiento.

Explora sabores menos comunes : busca versiones veganas, rellenas o con ingredientes innovadores.

Consulta el programa oficial: atentos a las redes del Museo Kaluz o del Café del Museo para conocer actividades específicas como talleres, demostraciones o presentaciones artísticas.

Atentos a las redes del Museo Kaluz o del Café del Museo para conocer actividades específicas/iStock